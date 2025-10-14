Стало известно, где появится третье кафе «Хинкальная»

У «Хинкальной» в Перми откроется еще один филиал. Планируется, что он будет работать на улице Газеты Звезда, там, где ранее был ресторан «Тифлисъ», а до него Vaclav.
Новое кафе станет третьем заведением сети «Хинкальная», которое начиналось с небольшой точки на Центральном рынке. Команда проекта рассказала в соцсетях, что сейчас находится в поиске сотрудников, но о сроках открытия нового заведения пока ничего неизвестно.
