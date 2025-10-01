Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

К Российскому ресторанному фестивалю «Новые имена» присоединился один пермский ресторан

Пермь присоединилась к Российскому ресторанному фестивалю «Новые имена». Это проект основателя 2ГИС Александра Сысоева, который поддерживает молодые рестораны с разной концепцией, но с повышенным интересном к локальным продуктам.

«Терруар»

Фестиваль стартовал 1 октября и объединил 22 города: от Калининграда до Дербента. Пермь представляет ресторан «Терруар», где подготовили специальный дегустационный сет. В него вошли три блюда и один десерт: тартар с салями, салат с запеченной свеклой, вяленой сливой и соусом ромеско, копченая телячья щека с картофельным кремом и анчоусами, а также конфеты ручной работы.

Ранее мы рассказывали о том, что пермские рестораны и кафе войдут в Ultima Guide Урал: в нем представят топ-40 заведений.

Информационный обзор редакции.

