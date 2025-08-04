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Бартендеры, которых нужно знать, семейные рестораны, кухни народов мира: делимся свежевыпеченным эксклюзивом — новым гастрогидом «Что где есть» в Перми

Июль создан для горячих новостей, даже если столбик термометра не всегда не стремится к +30°С. Делимся с вами свежевыпеченным эксклюзивом — выходит наш новый гастрономический гид «Что где есть» в Перми. И вы увидите его первыми!

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»
Из архива редакции «Прм.Собака.ru»
Из архива редакции «Прм.Собака.ru»
Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Редакция «Прм.Собака.ru» с любовью собрала все знаковые места города в одном месте. Зовем изучить список новичков — в этом году он очень объемный и разносторонний — и выбрать среди них новых фаворитов. Отправляемся в гастрономический и исторический вояж по ресторанам, которые находятся в старинных городских зданиях. Тестируем заведения, где все создано для комфортного отдыха мам (и пап!) с детками. Любуемся ресторанами с открытыми террасами — с них открываются такие виды, которые преступно не сфотографировать!

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»
Из архива редакции «Прм.Собака.ru»
Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Главными героями этого выпуска стали не шеф-повара, а их ближайшие коллеги — бартендеры — те, кто погружает нас в мир новых вкусов, миксов и загадочных названий. Знакомимся с ними (если еще не) и берем на заметку их топ-3 коктейля, которые непременно надо пробовать. 

Новый гастрономический гид «Что где есть» ищите в любимых ресторанах, барах и кафе Перми. А если вы не успели найти выпуск в городе, почитать электронную версию можно здесь.

Информационный обзор редакции. 16+

Теги:
Гастрономический гид по Перми 2025

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