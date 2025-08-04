Бартендеры, которых нужно знать, семейные рестораны, кухни народов мира: делимся свежевыпеченным эксклюзивом — новым гастрогидом «Что где есть» в Перми

Главными героями этого выпуска стали не шеф-повара, а их ближайшие коллеги — бартендеры — те, кто погружает нас в мир новых вкусов, миксов и загадочных названий. Знакомимся с ними (если еще не) и берем на заметку их топ-3 коктейля, которые непременно надо пробовать.

Новый гастрономический гид «Что где есть» ищите в любимых ресторанах, барах и кафе Перми. А если вы не успели найти выпуск в городе, почитать электронную версию можно здесь.

Информационный обзор редакции. 16+