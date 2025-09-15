На продажу выставили «Дом Демидовых» на Компросе

Столовую «Дом Демидовых» на Комсомольском проспекте выставили на продажу. Заведение открылось весной 2025 года.
«Дом Демидовых» оценили в 3,49 млн рублей. В объявлении на сайте «Авито» сказано, что продается готовый бизнес, который обеспечен всем необходимым: от вентиляции и до линии раздачи до посуды и инвентаря. Помещение, которое занимает столовая «Дом Демидовых», сдается в долгосрочную аренду.
