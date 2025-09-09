Пермяк Андрей Меледин получил звание «Бармен Легенда»

Лучшим барменом стал Андрей Меледин, выступавший за бар Gatsby. Он удивил жюри коктейлем «Где начинается мистика» с нотками клубники со сливками. Шефом года на «Легенде» был признан Игорь Малков из Пензы, а победу за лучшее национальное блюдо завоевал Ильнур Муртазин из Оренбурга. Поваром-юниором года стал Александр Кульгин из Санкт-Петербурга, второе место у пермяка Кирилла Зангурашвили, представлявшего ресторан Les Marshes и Пермский торгово-технологический колледж. Чемпионом среди официантов стала Арина Ившина из Санкт-Петербурга, а пермяк Кирилл Ермаков из Пермского института (филиала) РЭУ им. Г. В. Плеханова взял бронзу в этой номинации.

В рамках Всероссийской олимпиады в Перми прошел единственный в России сыроделов и экспертов по сырам «Сырная Легенда». Сыроварня SOBKO взяла первое место в номинации «Золотой сыр Пермского края». Лучшим фромажером признана Олеся Нуриаслямова из Уфы, она же победила в номинации «Сырное фондю». В конкурсе «Легендарный сыр» первое место завоевала Алена Михайлова, представлявшая Екатеринбург. Золото в номинации «Аффинер» разделили Полина Кожевникова из Москвы и Алена Вишнякова из Самары.

Ранее мы рассказывали о том, что пермский бармен лучше всех приготовил два коктейля за минуту и занял первое место во Всероссийском конкурсе.

