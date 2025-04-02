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Пермский бармен лучше всех приготовил два коктейля за минуту и занял первое место во Всероссийском конкурсе

Четыре пермских бармена участвовали во всероссийском конкурсе CRAFT BAR SKILLS COMPETITION 2025. Это Тимофей Кондрашов, Виталий Юрцевич, Олег Токоленко (MaiTai) и Матвей Токмянинов («Второй этаж»).

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В соревновании было несколько направлений: CRAFT SKILLS, PAYBIG BILLS и DOUBLE SKILLS. В конкурсе «Два коктейля за минуту» первое место занял Матвей Токмянинов («Второй этаж»), у Виталия Юрцевича (MaiTai) — третье место в этой же номинации.

В конкурсе «Коктейль за минуту» также две победы у пермских барменов: третье место у Тимофея Кондрашова (MaiTai)) и четвертое место у Виталия Юрцевича (MaiTai). А еще Тимофея наградили спецпризом как лучшего новичка «восходящую звезду».

Недавно, в честь Дня бармена, редакция делала подборку коктейлей-хартбрейкеров из пермских ресторанов и баров.

Информационный обзор редакции. 16+

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