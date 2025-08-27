Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Эти вкусы сопровождают с детства»: в etc запускают спешиал к столетию Коми-Пермяцкого округа

Пермский бар etc запустил спешиал к столетию Коми-Пермяцкого округа. Планируется, что специальное меню будет действовать до конца сентября.

etc
etc
etc
Георгий Боталов
etc

Георгий Боталов

В сете несколько блюд: картофельная шаньга с жареными огурцами, рулетом из курицы и куриным жу; салат с соленьями и домашней колбаской из печи; полба с телячьими щечками и маринованными патиссонами. 

Спешиал разрабатывал шеф-повар etc Георгий Боталов. Он рассказал, что создание спецменю — это личная история, так как его отец — коми-пермяк. «Эти вкусы сопровождают меня с детства. Я хотел показать их не только как часть истории, но и как современную гастрономию. Коми-пермяцкая кухня может звучать актуально и интересно сегодня, если правильно ее прочитать и рассказать», — поделился Георгий Боталов.

Кстати, 30 августа во внутреннем дворике на улице Пермская накроют 15-метровый стол с блюдами, вдохновленными коми-пермяцкой кухней, в рамках фестиваля «Дикоросы» (0+).

Информационный обзор редакции.

