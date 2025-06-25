Известно, когда в «холме» на эспланаде планируют открыть кофейню Monkey Grinder

Новую кофейню Monkey Grinder планируют открыть в декабре 2025 года. «Надеемся, что это место будет центром притяжения молодежи, гостей и жителей города, а мы, в свою очередь, постараемся создать уютную атмосферу и подарить городу еще одно стильное пространство. Не забудем и про свою главную задачу — радовать гостей качественным кофе», — поделились представители кофейной сети.

Недавно мы рассказывали о том, что создатель «Мясологии», «Гриль-Гаража» и «Терруара» Александр Сидорук намерен запустить новый гастрономический проект.

Информационный обзор редакции.