Новости

Рядом с ЖК «Гулливер» собираются открыть итальянский рестобар

В Перми собираются открыть новый итальянский рестобар Grappa. Он расположится на улице Куйбышева, рядом с ЖК «Гулливер».

Freepik

Создатели гастрономического проекта собираются возродить итальянскую мифологию в современной интерпретации. В интерьере будут отсылки к эпохе Возрождения, а в меню намерены ввести блюда, собранные со всех уголков Италии, например, пасту в головке сыра пармезан, как в северной части страны. В новом рестобаре Grappa собираются сделать также летнюю веранду, сообщает издание «Текст» со ссылкой на команду проекта.

Недавно мы рассказывали о том, где создатели кофейни «Фрай» планируют открыть новый проект.

