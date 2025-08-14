Рядом с ЖК «Гулливер» собираются открыть итальянский рестобар

Создатели гастрономического проекта собираются возродить итальянскую мифологию в современной интерпретации. В интерьере будут отсылки к эпохе Возрождения, а в меню намерены ввести блюда, собранные со всех уголков Италии, например, пасту в головке сыра пармезан, как в северной части страны. В новом рестобаре Grappa собираются сделать также летнюю веранду, сообщает издание «Текст» со ссылкой на команду проекта.

