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Еще одну кофейню Monkey Grinder планируют открыть в районе эспланады

В здании бывшего магазина «Стометровка» на улице Ленина собираются открыть еще одну кофейню сети Monkey Grinder.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В Monkey Grinder редакции «Прм.Собака.ru» подтвердили, что намерены запустить еще одну точку. Но о сроках пока не говорят. Ранее стало известно о планах открыть кофейную этой популярной сети в одном из «холмов» на эспланаде в декабре 2025 года.

Кстати, в здании «Стометровки» собираются открыть еще одну кофейню — это цифровая сеть «Дринкит».

Информационный обзор редакции.

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