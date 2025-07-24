Еще одну кофейню Monkey Grinder планируют открыть в районе эспланады

В Monkey Grinder редакции «Прм.Собака.ru» подтвердили, что намерены запустить еще одну точку. Но о сроках пока не говорят. Ранее стало известно о планах открыть кофейную этой популярной сети в одном из «холмов» на эспланаде в декабре 2025 года.

Кстати, в здании «Стометровки» собираются открыть еще одну кофейню — это цифровая сеть «Дринкит».

Информационный обзор редакции.