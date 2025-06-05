«Цифровые» кофейни Дринкит собираются открыть в четырех локациях

Как рассказали редакции «Прм.Собака.ru» представители Дринкита, первую кофейню намерены открыть в июне в ТЦ «Айсберг». Также в планах — заведения в бывшей «стометровке» на улице Ленина, в ТЦ «Рим» на Белинского и на фудкорте ТЦ «iMALL Эспланада». Параллельно заканчивается ремонт на собственном производственном фуд-цехе: в первой кофейне собираются представить подходящую для кофе еду, это не только выпечка, но и сытные несладкие блюда.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми появится новая сеть «фиолетовых» кондитерских.

Информационный обзор редакции.