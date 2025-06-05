«Цифровые» кофейни Дринкит собираются открыть в четырех локациях

В Перми планируют открыть четыре «цифровых» кофейни сети Дринкит, которая входит в международную компанию Dodo Федора Овчинникова. Ее «фишка» — заказ кофе через приложение на смартфоне.
Как рассказали редакции «Прм.Собака.ru» представители Дринкита, первую кофейню намерены открыть в июне в ТЦ «Айсберг». Также в планах — заведения в бывшей «стометровке» на улице Ленина, в ТЦ «Рим» на Белинского и на фудкорте ТЦ «iMALL Эспланада». Параллельно заканчивается ремонт на собственном производственном фуд-цехе: в первой кофейне собираются представить подходящую для кофе еду, это не только выпечка, но и сытные несладкие блюда.
Недавно мы рассказывали о том, что в Перми появится новая сеть «фиолетовых» кондитерских.
Информационный обзор редакции.
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