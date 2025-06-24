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Арендатором «холма» на эспланаде стал владелец сети Monkey Grinder

Арендатором одного из «холмов» на эспланаде станет бизнесмен, владелец пермской сети кофеен Monkey Grinder Александр Миллер.

Пресс-служба администрации Перми

Как сообщает издание Business Class, предприниматель получил право на пять лет арендовать «холм», который находится ближе к улице Ленина. Что бизнесмен намерен открыть в помещении, пока не уточняют. Аукцион по второму «холму» на эспланаде (ближе к улице Петропавловская) не состоялся.

Отметим, что на эспланаде расположены четыре «холма»: их ввели в эксплуатацию в 2021 году. В одном из них сейчас находится музей «Конфектория», в другом — административные помещения, в том числе туалет.

Недавно мы рассказывали о том, что в доме с башенкой на улице Сибирская собираются открыть кофейню.

Информационный обзор редакции.

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