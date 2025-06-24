Арендатором «холма» на эспланаде стал владелец сети Monkey Grinder

Арендатором одного из «холмов» на эспланаде станет бизнесмен, владелец пермской сети кофеен Monkey Grinder Александр Миллер.
Как сообщает издание Business Class, предприниматель получил право на пять лет арендовать «холм», который находится ближе к улице Ленина. Что бизнесмен намерен открыть в помещении, пока не уточняют. Аукцион по второму «холму» на эспланаде (ближе к улице Петропавловская) не состоялся.
Отметим, что на эспланаде расположены четыре «холма»: их ввели в эксплуатацию в 2021 году. В одном из них сейчас находится музей «Конфектория», в другом — административные помещения, в том числе туалет.
Недавно мы рассказывали о том, что в доме с башенкой на улице Сибирская собираются открыть кофейню.
Информационный обзор редакции.
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