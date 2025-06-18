В районе аэропорта планируют открыть гастропроект с бургерами и стейками

По плану новый проект будет сочетать мясной магазин и гриль-бар. «Будем готовить бургеры, несколько видов стейков и всем полюбившуюся шаурму с рванной говядиной, — поделился Александр Сидорук с редакцией «Прм.Собака.ru». — Еду можно будет взять с собой или поесть прямо на месте». Новый гастрономический проект собираются открыть недалеко от аэропорта Большое Савино, в ТЦ «Савино».

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми появится несколько «цифровых» кофеен Дринкит.

Информационный обзор редакции.