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В районе аэропорта планируют открыть гастропроект с бургерами и стейками

Создатель «Мясологии», «Гриль-Гаража» и «Терруара» Александр Сидорук намерен запустить новый проект. Его открытие намечено на июль.

Гриль-Гараж/ВКонтакте

По плану новый проект будет сочетать мясной магазин и гриль-бар. «Будем готовить бургеры, несколько видов стейков и всем полюбившуюся шаурму с рванной говядиной, — поделился Александр Сидорук с редакцией «Прм.Собака.ru». — Еду можно будет взять с собой или поесть прямо на месте». Новый гастрономический проект собираются открыть недалеко от аэропорта Большое Савино, в ТЦ «Савино».

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми появится несколько «цифровых» кофеен Дринкит.

Информационный обзор редакции.

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