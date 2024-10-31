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В городе откроется «цифровая» кофейня основателя «Додо Пиццы»

Drinkit Cafe/Telegram

В Перми появится «цифровая» кофейня сети «Дринкит» (входит в международную компанию Dodo Федора Овчинникова). Она будет работать по франшизе. Ее «фишка» в том, что кофе можно заказать через приложение на смартфоне.

Как сообщает «Читай текст», запуск новой кофейни в Перми планируют в начале 2025 года. Но о месте ее расположения пока неизвестно. Также точки откроются в Екатеринбурге, Омске, Казани.

Ранее мы рассказывали, что на месте Cup by Cup на Сибирской будет работать еще одна точка кофейни Burundi.

Информационный обзор редакции.

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