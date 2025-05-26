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Кафе «Хуторок» планируют уйти на ребрендинг осенью

Кафе «Хуторок» планируют начать закрывать осенью 2025 года. В заведениях сети собираются провести ребрендинг: новая концепция будет направлена на русскую культуру.

ХУТОРОК/ВКонтакте

Ребрендинг должен коснуться десяти заведений. По данным «Коммерсанта», первым на ремонт собираются закрыть кафе в Балатово, на улице Сибирская и в ТЦ «Колизей Атриум».

На обновление каждого из заведений собираются выделить два-три месяца. Планируется, что «Хуторки» будут выполнены в разных стилях: например, на Сибирской появится печь, символизирующая домашняя печь.

Недавно мы рассказывали о том, когда в Перми откроется гриль-ресторан Stoke в отеле Hilton.

Информационный обзор редакции.

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