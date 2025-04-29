Создательница Sister's Bar и «Арбузного сахара» готовит новый гастропроект

Создательница Sister’s Bar, «Арбузного сахара» и чуфальни «Натали» Аля Тютикова готовится запустить новый гастрономический проект. О нем рассказал телеграм-канал in vino papulos.
О концепции ресторана и датах открытия информации пока нет. Известно только, что новое заведение Аля Тютикова намерена открыть на Осинской, на месте, где работал Mishka Food.
Ранее мы рассказывали, что в Перми совсем скоро открываются азиатский бар LAP, «Кисмараули» от гастрономического холдинга LobanovRest и бистро израильской кухни.
Информационный обзор редакции.
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