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Создательница Sister's Bar и «Арбузного сахара» готовит новый гастропроект

Создательница Sister’s Bar, «Арбузного сахара» и чуфальни «Натали» Аля Тютикова готовится запустить новый гастрономический проект. О нем рассказал телеграм-канал in vino papulos.

Процесс ремонта
Соцсети Али Тютикова

Процесс ремонта

Сама Аля Тютикова на традиционном бранче во дворе Smoky Dog
Соцсети Али Тютикова

Сама Аля Тютикова на традиционном бранче во дворе Smoky Dog

О концепции ресторана и датах открытия информации пока нет. Известно только, что новое заведение Аля Тютикова намерена открыть на Осинской, на месте, где работал Mishka Food.

Ранее мы рассказывали, что в Перми совсем скоро открываются азиатский бар LAP, «Кисмараули» от гастрономического холдинга LobanovRest и бистро израильской кухни.

Информационный обзор редакции.

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