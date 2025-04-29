Создательница Sister's Bar и «Арбузного сахара» готовит новый гастропроект

О концепции ресторана и датах открытия информации пока нет. Известно только, что новое заведение Аля Тютикова намерена открыть на Осинской, на месте, где работал Mishka Food.

Ранее мы рассказывали, что в Перми совсем скоро открываются азиатский бар LAP, «Кисмараули» от гастрономического холдинга LobanovRest и бистро израильской кухни.

Информационный обзор редакции.