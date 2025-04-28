Азиатский безалкогольный бар планируют открыть в Перми

Как рассказали редакции «Прм.Собака.ru» в LAP, бар намерены открыть в начале мая. В нем собираются безалкогольные азиатские напитки на основе тапиоки, джусболлов, японских смесей и с натуральными добавками.

Кстати! Совсем скоро в Перми откроется кондитерская «СанСебастьян’ская» и спешелти-кафе от RedCup.

Информационный обзор редакции.