Азиатский безалкогольный бар планируют открыть в Перми

В Перми собираются открыть сетевой азиатский безалкогольный бар LAP из Ростова. Планируется, что он будет работать в формате «острова» в ТРЦ «Планета».
Как рассказали редакции «Прм.Собака.ru» в LAP, бар намерены открыть в начале мая. В нем собираются безалкогольные азиатские напитки на основе тапиоки, джусболлов, японских смесей и с натуральными добавками.
Кстати! Совсем скоро в Перми откроется кондитерская «СанСебастьян’ская» и спешелти-кафе от RedCup.
Информационный обзор редакции.
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