Яндекс.Лавка планирует открыться в Перми

Яндекс намерен запустить сервис по доставке еды в Перми в мае. По данным газеты «Пятница», Яндекс.Лавка намерена работать не по франшизе, это касается также Воронежа и Сочи.

Ранее мы рассказывали о том, что в мае в городе планируют открыть азиатский безалкогольный бар, а также ресторан грузинской кухни «Кисмараули» холдинга LobanovRest.

Информационный обзор редакции.