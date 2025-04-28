Яндекс.Лавка планирует открыться в Перми

В Пермь планирует зайти «федеральная» сеть доставки Яндекс.Лавка. Компания разместила объявления о поиске сотрудников, в том числе, велокурьеров и кладовщиков.
Яндекс намерен запустить сервис по доставке еды в Перми в мае. По данным газеты «Пятница», Яндекс.Лавка намерена работать не по франшизе, это касается также Воронежа и Сочи.
Ранее мы рассказывали о том, что в мае в городе планируют открыть азиатский безалкогольный бар, а также ресторан грузинской кухни «Кисмараули» холдинга LobanovRest.
Информационный обзор редакции.
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