На Ленина планируют открыть спешелти-кафе, в котором будут проводить капинги и мастер-классы

В кафе намерены подавать классику, а также в меню появятся авторские напитки, альтернативные способы заваривания и сезонные эксперименты. Создатели Red Cup рассказали, что в новом заведении намерены представить кофе от известных российских обжарщиков и шоколад Unicava.

Интерьер нового кафе выполнен в эстетике минимализма: за это отвечают матовые стекла, нержавеющая ткань с градиентом. Центром заведения станет барная стойка с эффектом лавовой лампы и LED-подсветкой.

Недавно мы рассказывали о том, что на улице Монастырская собираются открыть кондитерскую «СанСебастьян’ская».

Информационный обзор редакции.