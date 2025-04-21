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На Ленина планируют открыть спешелти-кафе, в котором будут проводить капинги и мастер-классы

В конце апреля Red Cup планирует отрыть первое спешелти-кафе, в котором будут проводить кофейные дегустации, каппинги и мастер-классы. Оно будет работать в «Колизее Атриум».

Red Cup
Red Cup
Red Cup
Red Cup

В кафе намерены подавать классику, а также в меню появятся авторские напитки, альтернативные способы заваривания и сезонные эксперименты. Создатели Red Cup рассказали, что в новом заведении намерены представить кофе от известных российских обжарщиков и шоколад Unicava.

Интерьер нового кафе выполнен в эстетике минимализма: за это отвечают матовые стекла, нержавеющая ткань с градиентом. Центром заведения станет барная стойка с эффектом лавовой лампы и LED-подсветкой.

Недавно мы рассказывали о том, что на улице Монастырская собираются открыть кондитерскую «СанСебастьян’ская».

Информационный обзор редакции.

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