На Монастырской планируют открыть кондитерскую «СанСебастьян’ская»

Создатели кондитерской говорят, что чизкейки готовят по рецепту из Стамбула. Планируется, что к «Сан-Себастьяну» будут подавать необычные соусы, а также турецкий чай.

Известно, что «СанСебастьян’скую» планируют открыть на Монастырской, 60 совсем скоро. Но даты пока не озвучивают.

Недавно мы рассказывали о том, что в Пермь планирует зайти сеть «фиолетовых» кондитерских «Ванлав».

Информационный обзор редакции.