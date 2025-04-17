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На Монастырской планируют открыть кондитерскую «СанСебастьян’ская»

В Перми планируют открыть кондитерскую, которая будет специализироваться на чизкейках «Сан-Себастьян». Заведение так и будет называться — «СанСебастьян’ская».

«СанСебастьян’ская»

Создатели кондитерской говорят, что чизкейки готовят по рецепту из Стамбула. Планируется, что к «Сан-Себастьяну» будут подавать необычные соусы, а также турецкий чай.

Известно, что «СанСебастьян’скую» планируют открыть на Монастырской, 60 совсем скоро. Но даты пока не озвучивают.

Недавно мы рассказывали о том, что в Пермь планирует зайти сеть «фиолетовых» кондитерских «Ванлав».

Информационный обзор редакции.

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