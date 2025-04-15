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«Это не фейк!»: создательница Barberry.Cabare рассказала, до какого числа проработает клубничное кафе

Клубничное кафе Barberry.Cabare на улице Петропавловская закрывается. Яркий гастрономический проект, в меню которого были клубника в шоколаде, а также завтраки, салаты и пасты, открылся в Перми в ноябре 2024 года.

Barberry.Cabare

Ранее мы рассказывали, что заведение вместе с интерьером, меню и даже посудой выставили на продажу за 9 млн рублей. Создательница Barberry.Cabare рассказала в социальных сетях, что клубничное кафе проработает до 20 апреля. «Это не фейк! Мне тяжело далось это решение», — поделилась Вера Кунакова и отметила, что ее первый проект, Barberry на улице Краснова, продолжит работу.

Ранее мы рассказывали о том, что бар Shelby выставили на продажу. Недавно стало известно, что новым владельцем заведения стал Александр Гасенегер, и теперь в нем появится караоке.

Информационный обзор редакции.

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