«Это не фейк!»: создательница Barberry.Cabare рассказала, до какого числа проработает клубничное кафе

Ранее мы рассказывали, что заведение вместе с интерьером, меню и даже посудой выставили на продажу за 9 млн рублей. Создательница Barberry.Cabare рассказала в социальных сетях, что клубничное кафе проработает до 20 апреля. «Это не фейк! Мне тяжело далось это решение», — поделилась Вера Кунакова и отметила, что ее первый проект, Barberry на улице Краснова, продолжит работу.

Ранее мы рассказывали о том, что бар Shelby выставили на продажу. Недавно стало известно, что новым владельцем заведения стал Александр Гасенегер, и теперь в нем появится караоке.

Информационный обзор редакции.