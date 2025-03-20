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Кафе Barberry.Cabare выставили на продажу

Клубничное кафе Barberry.Cabare, которое открылось в ноябре 2024 года, выставили на продажу. Готовый бизнес продают за 9 млн рублей.

Barberry/ВКонтакте

В объявлении на сайте «Авито» указано, что собственник продает кафе по личным обстоятельствам. Бренд Barberry останется за прошлым владельцем, а формат заведения при желании можно изменить на ресторан. «Готова полностью оставить меню и весь интерьер, даже посуду», — поделилась создательница бренда Barberry Вера Кунакова с редакцией «Прм.Собака.ru».

Напомним, зимой в Перми на продажу выставили также бар Shelby.

Информационный обзор редакции.

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