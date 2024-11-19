Бар-ресторан Shelby выставили на продажу

Бизнес продают за 10 млн рублей. Причиной продажи владельцы называли смену вида деятельности. Но они готовы в течение месяца после сделки оказывать новым собственникам поддержку по всем вопросам.

Сам бар Shelby продолжит работать. «Мы не будем прекращать работу, если не найдется покупатель за адекватную стоимость, мы продолжим деятельность»,— объяснила Мария.

Напомним, бар в стилистике сериала «Острые козырьки» и в целом британских гангстеров открылся в 2019 году. Он специализируется на блюдах с уклоном в европейскую кухню.