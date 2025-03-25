В Перми планируют открыть кафе «ТыкВА»: оно будет инклюзивным

«В тыкве все семена имеют различную форму и размер, но находятся в одном "домике" и "комфортно "в нем существуют. Так будет и в нашем кафе», — рассказывает о будущем заведении его создательница Наталья Батакис. Планируется, что в новом пространстве будут проводить тематические вечера, мастер-классы и другие мероприятия.

Других подробностей — о месте, где разместится будущее кафе и сроках его открытия — пока не раскрывают.

Ранее мы рассказывали о том, что весной в Перми появятся несколько новых гастропроектов: кафе «Фаршенебельный», бистро «Мигранты» и ресторан River.

Информационный обзор редакции.