Создатели кофейни «Фрай» планируют открыть новый гастропроект

Известно, что новое кафе будет работать в формате кэжуал-кафе с кофе и свежей выпечкой. Планируется, что заведения будут отличаться друг от друга, но у обоих будет прослеживаться общий дизайн-код.

Новое кафе создатели «Фрая» намерены открыть в конце весны. Пока для проекта ищут команду — поваров и официантов.

Недавно мы рассказывали о том, что на Монастырской откроется ресторан River, а на Чернышевского — кафе «Ракета».

Информационный обзор редакции.