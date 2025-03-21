Создатели кофейни «Фрай» планируют открыть новый гастропроект

Создатели кофейни «Фрай» собираются запустить новый гастрономический проект. Название и адрес нового кафе пока держат в секрете, но некоторыми подробностями о будущем заведении с редакцией «Прм.Собака.ru» поделились.
Известно, что новое кафе будет работать в формате кэжуал-кафе с кофе и свежей выпечкой. Планируется, что заведения будут отличаться друг от друга, но у обоих будет прослеживаться общий дизайн-код.
Новое кафе создатели «Фрая» намерены открыть в конце весны. Пока для проекта ищут команду — поваров и официантов.
Недавно мы рассказывали о том, что на Монастырской откроется ресторан River, а на Чернышевского — кафе «Ракета».
Информационный обзор редакции.
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