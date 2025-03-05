В марте в Перми планируют открыть бар, сочетающий урбан-стиль и минимализм

Планируется, что основу меню составят разнообразные напитки, а также хиты американского стрит-фуда: снеки, салаты, несколько видов хот-догов и супы. Владельцы бара DUNK рассказали редакции «Прм.Собака.ru», что намерены открыть заведение в техническом режиме в середине марта. Летом у него планируют устроить веранду.

Кстати! В марте в Перми планируют открыть еще несколько интересных заведений: это рыбный ресторан «Магадан», бистро израильской кухни «Мигранты» и кафе «Фаршенебельный».

Информационный обзор редакции.