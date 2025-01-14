Для кафе в Театре-Тятрике просят придумать оригинальное название

Для нового кафе, которое открылось на детской сцене Театра-Театра, просят придумать название. Мы рассказывали, что в заведении планируют предлагать ЗОЖ-блюда.
«Кафетерий, Антракт, Закулисье или Театральное кафе — все это показалось нам слишком серьезно и немного скучно. Предлагаем присоединиться к нашему мозговому штурму!», — отметили в Театре-Тятрике. Пока среди предложенных пермяками вариантов лидируют «БуфеТТик», «Пирамидка» и «Пряничный домик».
Недавно пермяки выбирали имя для Белочки — маскота наркологического диспансера. В итоге ее назвали Здравушкой.
Информационный обзор редакции.
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