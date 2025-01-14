Для кафе в Театре-Тятрике просят придумать оригинальное название

«Кафетерий, Антракт, Закулисье или Театральное кафе — все это показалось нам слишком серьезно и немного скучно. Предлагаем присоединиться к нашему мозговому штурму!», — отметили в Театре-Тятрике. Пока среди предложенных пермяками вариантов лидируют «БуфеТТик», «Пирамидка» и «Пряничный домик».

Недавно пермяки выбирали имя для Белочки — маскота наркологического диспансера. В итоге ее назвали Здравушкой.

Информационный обзор редакции.