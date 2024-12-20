Для белочки-талисмана наркодиспансера выберут одно из четырех имен

Как объяснили в наркодиспансере, все четыре варианта связаны со здоровьем и исцелением, так как Бельчонок призван учить людей ЗОЖу. Кроме того, у каждого из имен есть своя история и значение.

Панацея происходит от имени греческой богини Панакеи (все излечивающей), дочери Асклепия — бога медицины и врачевания в древнегреческой мифологии. У Алтеи славянские корни, это имя образовано от слова «алтей», что переводится как «сила» или «мощь». Имя Здравушка направлено на формирование установки вести здоровый образ жизни и бережно относиться к своему здоровью. А Вита в славянских языках связано с понятием «жизнь».