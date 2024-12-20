18+
  • Здоровье
  • Здравоохранение
  • News
Здравоохранение

Поделиться:

Для белочки-талисмана наркодиспансера выберут одно из четырех имен

Для белочки-талисмана Пермского краевого наркологического диспансера выбрали четыре подходящих имени. Теперь специалисты медицинского учреждения предлагают проголосовать за любое из них.

Пермский краевой наркологический диспансер/ВКонтакте

Как объяснили в наркодиспансере, все четыре варианта связаны со здоровьем и исцелением, так как Бельчонок призван учить людей ЗОЖу. Кроме того, у каждого из имен есть своя история и значение.

Панацея происходит от имени греческой богини Панакеи (все излечивающей), дочери Асклепия — бога медицины и врачевания в древнегреческой мифологии. У Алтеи славянские корни, это имя образовано от слова «алтей», что переводится как «сила» или «мощь». Имя Здравушка направлено на формирование установки вести здоровый образ жизни и бережно относиться к своему здоровью. А Вита в славянских языках связано с понятием «жизнь».

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: