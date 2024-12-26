В Театре-Тятрике откроется кафе «Огород»

Появились фотографии открывшегося Театра-Тятрика, которая находится в «пирамиде» на Крисанова. Ими поделился глава города Эдуард Соснин, побывавший на первом спектакле «Алиса в стране чудес» (6+). Он же рассказал, что еще появится на детской сцене ТТ в ближайшее время.
До конца года в новом пространстве откроется театральное кафе с детским меню от ЗОЖ-кафе «Огород». А в феврале начнет работать школа актерского мастерства для детей и взрослых.
Напомним, на детской сцене Театра-Театра намерены показывать драматические и музыкальные спектакли, мультимедийные и экспериментальные постановки, а также бэби-театр, театр теней и кукол.
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Информационный обзор редакции.
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