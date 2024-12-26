18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

В Театре-Тятрике откроется кафе «Огород»

Появились фотографии открывшегося Театра-Тятрика, которая находится в «пирамиде» на Крисанова. Ими поделился глава города Эдуард Соснин, побывавший на первом спектакле «Алиса в стране чудес» (6+). Он же рассказал, что еще появится на детской сцене ТТ в ближайшее время.

Эдуард Соснин/Telegram
Эдуард Соснин/Telegram
Эдуард Соснин/Telegram
Эдуард Соснин/Telegram
Эдуард Соснин/Telegram

До конца года в новом пространстве откроется театральное кафе с детским меню от ЗОЖ-кафе «Огород». А в феврале начнет работать школа актерского мастерства для детей и взрослых.

Напомним, на детской сцене Театра-Театра намерены показывать драматические и музыкальные спектакли, мультимедийные и экспериментальные постановки, а также бэби-театр, театр теней и кукол. 

Недавно у нас вышла большая статья о том, кто и как готовит ваши любимые фестивали «Флюгер», EFEST, «Лето Jazz».

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: