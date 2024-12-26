В Театре-Тятрике откроется кафе «Огород»

До конца года в новом пространстве откроется театральное кафе с детским меню от ЗОЖ-кафе «Огород». А в феврале начнет работать школа актерского мастерства для детей и взрослых.

Напомним, на детской сцене Театра-Театра намерены показывать драматические и музыкальные спектакли, мультимедийные и экспериментальные постановки, а также бэби-театр, театр теней и кукол.

Недавно у нас вышла большая статья о том, кто и как готовит ваши любимые фестивали «Флюгер», EFEST, «Лето Jazz».

Информационный обзор редакции.