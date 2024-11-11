«Дом Демидовых» устроит распродажу посуды и мебели

Кафе «Дом Демидовых» на Ленина устроит 16 и 17 ноября гаражную распродажу. Заведение будет продавать мебель, посуду, предметы интерьера из «Дома Демидовых» и «Беляшной», сообщает «Читай текст» со ссылкой на управляющую Анну Кобелеву.

Напомним, в июле 2024 года кафе «Дом Демидовых», которое располагалось в одноименном особняке, остановило работу из-за конфликта с владельцем соседнего здания. Через него в заведение поступала вода и электроэнергия, которые были отключены.

Пока идут судебные тяжбы, кафе на Ленина работает в формате «с собой», а новый «Дом Демидовых» открылся на Белинского (мы рассказывали о нем в ресторанном дайджесте).

Недавно мы рассказывали о других новых гастро-проектах в Перми: это винный бар у сквера Татищева и «Тайная В.» на месте бывшего Lemon Tree.

Информационный обзор редакции.