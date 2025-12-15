Повар Григорий Хорошавцев будут бороться за звание лучшего шефа России и приз в пять миллионов рублей

В 24-часовом марафоне по приготовлению еды без остановки примут участие 100 поваров со всей России. Григорий Хорошавцев рассказал в соцсетях, что их тщательный отбор длился полгода. Все они будут бороться за приз в 5 миллионов рублей и звание лучшего шефа России в 2025 году.

Григорий Хорошавцев уже участвовал в шоу Константина Ивлева «Молодые ножи» и выиграл в нем. На его счету также звание «Шеф года 2023» на кулинарной олимпиаде «Легенда».

Кстати! В 2025 году в шоу «Молодые ножи» выиграла повар гастробара Rob Roy Алиса Скребцова.

Информационный обзор редакции. 16+