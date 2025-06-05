«Сложно было держать в секрете!»: повар гастробара Rob Roy Алиса Скребцова выиграла в шоу «Молодые ножи»

Выпуск с участием пермского повара вышел 4 июня на телеканале «Пятница», первым на него обратил внимание автор телеграм-канала in vino papulos. Участникам «Молодых ножей» предстояло приготовить популярные завтраки из разных стран, сделать бургер без классических ингредиентов, а также придумать блюдо, в составе которого 50% — тропические фрукты.

На первом испытании Алиса призналась, что не хотела, чтобы ей досталась каша, но вышло наоборот — предстояло приготовить «гурьевскую» кашу, рецепт которой она не знала. Несмотря на это шеф-повар Константин Ивлев оценил ее блюдо: «У тебя каша вкуснее, чем у меня!». Следующий этап — бургер без булки, кетчупа и фарша. Алиса Скребцова подала сэндвич на тосте из белого хлеба и с куриной котлеткой и назвала его «Куриный крик». Финальным заданием было приготовление блюда, где основная часть ингредиентов — тропические фрукты. Алиса придумала а-ля ризотто из спаржи с креветками с добавлением карамболы и манговым гелем.