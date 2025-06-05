«Сложно было держать в секрете!»: повар гастробара Rob Roy Алиса Скребцова выиграла в шоу «Молодые ножи»

Повар из Перми Алиса Скребцова стала победительницей шоу «Молодые ножи 4 сезон» (16+), который ведет Константин Ивлев. Девушке 21 год, она работает поваром в гастробаре Rob Roy, специализируется на итальянской и французской кухнях.
Выпуск с участием пермского повара вышел 4 июня на телеканале «Пятница», первым на него обратил внимание автор телеграм-канала in vino papulos. Участникам «Молодых ножей» предстояло приготовить популярные завтраки из разных стран, сделать бургер без классических ингредиентов, а также придумать блюдо, в составе которого 50% — тропические фрукты.
На первом испытании Алиса призналась, что не хотела, чтобы ей досталась каша, но вышло наоборот — предстояло приготовить «гурьевскую» кашу, рецепт которой она не знала. Несмотря на это шеф-повар Константин Ивлев оценил ее блюдо: «У тебя каша вкуснее, чем у меня!». Следующий этап — бургер без булки, кетчупа и фарша. Алиса Скребцова подала сэндвич на тосте из белого хлеба и с куриной котлеткой и назвала его «Куриный крик». Финальным заданием было приготовление блюда, где основная часть ингредиентов — тропические фрукты. Алиса придумала а-ля ризотто из спаржи с креветками с добавлением карамболы и манговым гелем.
Съемки «Молодых ножей» проходили в октябре 2024 года. Алиса рассказала редакции «Прм.Собака.ru», что готовилась к участию в основном морально, а также повторяла классику французской кухни. «Решила учувствовать в "Молодых ножах", так как хотела получить новый опыт и обзавестись новыми знакомствами, а еще проверить себя: какой уровень смогу показать в непривычной обстановке, — поделилась девушка. — На съемках была крутая атмосфера: все веселые, стараются помочь, снять напряжение и волнение. Шеф Ивлев тоже оказывал огромную поддержку, очень приятно было с ним познакомиться». Алиса признается, что об участии в шоу коллегам рассказывала, но про победу молчала. «Это кошмар, очень сложно было держать все в секрете! — отметила Алиса. — После победы в шоу появилось больше уверенности в себе и своих силах».
Недавно мы рассказывали о том, что пермский бармен лучше всех приготовил два коктейля за минуту и занял первое место во Всероссийском конкурсе.
Информационный обзор редакции.
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