Апдейт «Мигрантов», прайм-эра «Али Фалафеля», «ТÖВ» и тартар из сердца оленя: рассказываем об открытиях и новинках в кафе и ресторанах Перми

Северный ветер, наконец, добрался до Перми! Ресторан ТÖВ (читаем тэф и переводим как «ветер»!) — первенец в гастрономическом кластере бизнес-парка «Гоголь». Во главу всего поставили коми-пермяцкую кухню, переосмыслив ее на современный лад и подружив с европейскими приемами. Для погружения в гастрономическую идентичность северных народов команда ресторана ездила в экспедиции в Кудымкар, Кукушку, Сепыч. Угощайтесь пирогом черинянь с биском из раков, тартаром из сердца оленя с черным чесноком, брусникой и лесным хлебом, борщом с телячьими щечками, пончиками с судаком и соусом велюте. Десерты тоже со сторителлингом: в виде моркови, огурца и белого гриба.

За этим гастросериалом, кажется, следил каждый! Семейный ресторан «Лечо» прошел трансформацию в LUCHO. Итальянское имя оказалось ресторану к лицу. Вместе с ребрендингом обновился и интерьер: игривые детали и выразительные акценты добавили ему того самого, горячего характера. В меню, помимо прочего, появились лепешка с тартаром и Tonda romana — круглая римская пицца на тонком хрустящем тесте.