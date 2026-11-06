Апдейт «Мигрантов», прайм-эра «Али Фалафеля», «ТÖВ» и тартар из сердца оленя: рассказываем об открытиях и новинках в кафе и ресторанах Перми

Ноябрь встречаем не только неожиданным (никогда такого не было!) снегопадом, но и свежим ресторанным дайджестом от редакции «Прм.Собака.ru». В нем рассказываем о первенце гастрономического кластера бизнес-парка «Гоголь», прайм-эре «Али Фалафеля» и завершении сериала про «Лечо», а еще о тройном апдейте «Мигрантов», спешиале в Madame Zhu и коллаборации ПЕРММ и «Тайной В.».
ОТКРЫТИЯ
Северный ветер, наконец, добрался до Перми! Ресторан ТÖВ (читаем тэф и переводим как «ветер»!) — первенец в гастрономическом кластере бизнес-парка «Гоголь». Во главу всего поставили коми-пермяцкую кухню, переосмыслив ее на современный лад и подружив с европейскими приемами. Для погружения в гастрономическую идентичность северных народов команда ресторана ездила в экспедиции в Кудымкар, Кукушку, Сепыч. Угощайтесь пирогом черинянь с биском из раков, тартаром из сердца оленя с черным чесноком, брусникой и лесным хлебом, борщом с телячьими щечками, пончиками с судаком и соусом велюте. Десерты тоже со сторителлингом: в виде моркови, огурца и белого гриба.
За этим гастросериалом, кажется, следил каждый! Семейный ресторан «Лечо» прошел трансформацию в LUCHO. Итальянское имя оказалось ресторану к лицу. Вместе с ребрендингом обновился и интерьер: игривые детали и выразительные акценты добавили ему того самого, горячего характера. В меню, помимо прочего, появились лепешка с тартаром и Tonda romana — круглая римская пицца на тонком хрустящем тесте.
«Али Фалафель» в прайм эре! Новый ресторан арабской и индийской кухни занял место легендарного кафе Central Perk. Пространство, где когда-то все отсылало к сериалу «Друзья», изменилось до неузнаваемости. В декоре — восточные мотивы, ковры, арабская вязь и много медной посуды. За кухню отвечает шеф Ахмед Абдель Фаттах, победитель шоу «Битва шефов», на минуточку! На одном столе в «Али Фалафель» встречаются арабские и индийские блюда. Пробуйте мезе-сет с хумусом, лабне, мухаммарой и фалафелем, таджины из телятины и баранины, крепы, чикен масалу, баттер чикен, лепешки из печи.
«Хуторок» на Дружбе открылся после ребрендинга! Интерьер — новое прочтение русского стиля, который мэтчится с недавно обновленным ресторанчиком на Сибирской. Красная мебель, березки, природные фактуры и много света, акценты на народных символах (гжель, кони и вышивка!). Атмосфера тепла и уюта, присущие «Хуторку», остались. Караоке и бильярд, кстати, тоже! В меню — несколько видов пельменей и посикунчиков, мясо на углях, рыбная сковородка, скоблянка мясная, шашлык и шаурма, супы.
НОВИНКИ
В Madame Zhu наступила «Осень на Лазурном берегу»: так зовется новое сезонное меню в ресторане. В нем картофельный гратен с икрой палтуса, медальоны из телятины, гедза с копченым окороком, хрустящий пирог с лососем в тесте фило (тонкая работа!) и фундучная тарталетка с пралине и соленой карамелью.
«Гараж дю Фанк» обновил коктейльное меню. Во-первых, это красиво! Во-вторых, есть и классика, и авторские твисты. Выносим в список фаворитов: кокосовый дайкири и негрони кофе-трюфель.
В «Реалистах» ловим нежнейшие булочки из сдобного теста с кремом патисьер: с вишней, малиной, черникой. Идеальны к какао с кайенским перцем или фильтр-кофе с вишней и корицей.
«Чайка Заза» обновила меню, сделав акцент на странах. Гастропорт во Францию начинаем с улиток по-бургундски и устриц, в Испании пробуем пинчос с ростбифом и вишней и креветки пиль-пиль, а в Португалии — томленую говядину с овощами. Россию представляют посикунчики (в трех вариациях!) и сельдь с облепихой и картофелем на тостах, а Японию — тартар из тунца с соусом тоннато и темпура-ролл с лососем.
У «Мигрантов» тройной апдейт: новый повар (встречаем Никиту Еремеева!), концепция и меню. Бистро меняет фокус с чисто израильской кухни на формат Comfort Food, но с нотками востока и Израиля. По секрету: хиты из старого меню остались (хала с курицей, шакшука и мезе-сет!). Советуем познакомиться с новенькими — уткой конфи с пюре и трюфельным соусом, морских гадов, биточками из щуки, салатом «Мигранты» с томатами, салатным миксом и копченой сметаной.
Новые-клевые — лепешки роти в меню бистро «Огород»: с сыром, с креветками, с индейкой и глазуньей, с брискетом и яйцом пашот. Там же ищем гедза с курицей в азиатском соусе с оттенками карри и кокоса.
В ресторане Belka начался фестиваль осени АУК. Семь блюд отражают все богатство локальной кухни: угощаемся хариусом пряного посола, большой пармской шаньгой (с купеческим ростбифом из телятины и грибной икрой), уральским пирогом с обвинским судаком и васильковым мороженым с морошкой.
Из новенького в «Ривере» ищите ризотто с тигровыми креветками, утиную ножку конфи с кавателли и жу, корюшку (пошла!), тартар из мраморной говядины с трюфелем, а также торт «Пьемонт» и десерт, названный в честь самого ресторана.
Ресторан «Тайная В». вместе с музеем ПЕРММ запустил интересную коллаборацию — коктейли, вдохновленные иллюстрациями Александра Флоренского к рассказам Сергея Довлатова. В «Компромиссе» чувствуются нотки малины и ревеня, а в основе «Ремесла» — черная смородина, черный чай и бобы тонка.
В ресторане «Эсквайр» каждый четверг — новинки: приезжает рыба со всех концов света (от дикого сибаса до тюрбо и рыбы попугай!). Способ приготовления выбирайте сами: севиче, крудо, на гриле, на сковороде с маслом и чесноком, в соусе по-сицилийски.
В меню бара «Вин-Вин» — ноВинки. Идеальную пару к местным напиткам составят ригатони с разварной телятиной, вителло тоннато, фланк стейк со сливочно-перечным соусом, оливки панко с соусом блю чиз, сливочная уха.
СОБЫТИЯ
CleverFish устраивает 13 ноября устричный квартирник (18+) в камерном пространстве на Компросе, 49 (тот самый Дом ученых!). Устричный сомелье Наталья Чибизова расскажет о тонкостях дегустации и необычных сочетаниях. В программе — свежие устрицы, черная икра, винтажная сервировка и красивый интерьер.
«TheПарking» врывается после обновления в вечеринку! 21 ноября идем на White Party (18+). Достаем белые образы и готовимся наслаждаться house музыкой от DJ Evgenia Gilbi и Jenny Sozonova.
Шеф-повар Маруся (она же Марина Наумова) 24 ноября даст гастроужин в ресторане «Наири» (16+). Будут шесть авторских новинок и бесконечное количество кавказского гостеприимства.
Информационный обзор редакции.
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