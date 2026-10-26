ПЕРММ и «Тайная В.» запустили коллаборацию, вдохновившись иллюстрациями Александра Флоренского к рассказам Сергея Довлатова

Команда «Тайной В.» создала два авторских коктейля — «Компромисс» с нотками малины и ревеня и «Ремесло» на основе черной смородины, черного чая и бобов тонка. «Компромисс», как и в сборнике Довлатова, отражает ситуацию морального выбора: собственные убеждения или требования системы, чтобы выжить. «Ремесло» же отсылает к атмосфере, которая присутствует в комнате творца, когда рождается произведение.

В ПЕРММ на основе иллюстраций Флоренского создали лимитированные костеры — подставки под коктейли, которые можно получить в «Тайной В.» после заказа спешиала и посетить по ним актуальные экспозиции музея до конца 2026 года.

«Нам важно, чтобы коллекция ПЕРММ жила не только в выставочных залах, но и становилась частью повседневного опыта горожан, появлялась в неожиданных местах и вступала в диалог с самыми разными городскими контекстами. Коллаборация с рестораном "Тайная В." — еще один способ открыть искусство зрителю за пределами привычного музейного маршрута. Мне близка идея таких партнерств. Искусство не обязательно должно ждать посетителя в музее — иногда оно само находит дорогу к нему», — отметила директор музея Елена Новикова.

Информационный обзор редакции. 18+