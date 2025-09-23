Создатели «Мигрантов» собираются запустить сэндвич-шоп

Как рассказал редакции «Прм.Собака.ru» Никита Лаптев, сэндвич-шоп намерены открыть недалеко от «Мигрантов» — в ТЦ «Радуга». Кроме сэндвичей в небольшом пространстве в 20 «квадратов» разместится лавка мясных деликатесов собственного производства и локальных ремесленных сыров. Точную дату открытия пока не называют, но Никита Лаптев поделился в соцсетях, что новый гастрономический проект планируют запустить осенью 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, где в Перми откроется еще одна пекарня «Цех».

Информационный обзор редакции.