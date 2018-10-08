40 образов с Недели свадебной моды, из-за которых вам захочется замуж
Дизайнеры свадебных образов уже показали коллекции на следующий осенне-зимний сезон — все потому, что невестам, как номинанткам на «Оскар», готовиться к торжеству нужно заранее. Мы выбрали лучшие платья из новых bridal-коллекций и рассказываем, какие из них стоит купить (или повторить).
Среди привычных платьев-пирожных, белых комбинезонов и барочных нарядов есть те, которые осмелятся надеть лишь прогрессивно-радикальные невесты. Их традиционно можно найти в коллекциях трендсеттера Веры Вонг, за которой повторяют не только именитые американские коллеги, но и региональные свадебные ателье. В этот раз Вера показала платья с феминистскими наклонностями — рукавами будто бы от рыцарской экипировки и воротниками, закрывающими сексуальный верх. Хотя в конце лукбука мы увидели невесту в платье, напоминающем морскую пену, — вместо «мужского» цветка-калла она уже смиренно держит красную розу без шипов.
Если архитектурные рукава и воротники из плиссированного фатина у Vera Wang «украдут» немногие, то обилие кружев (готовьтесь!) скоро будет на всех свадебных снимках. Monique Lhuillier и Lela Rose показали гипюровые тотал-луки — на этот раз без подкладок и нижнего белья, а прямо на обнаженном теле невесты. Дизайнеры уверены: кружевная ткань в любом случае выглядит благородно, поэтому не вызовет неодобрительных вздохов от ваших гостей.
Еще один свадебный тренд — платья на бретелях с V-образным вырезом, как в новых коллекциях Alyne by Rita Vinieris, Pnina Tornai, Sébastien Luke и Monique Lhuillier Bliss. За счет «верхнего» акцента и минималистичного дизайна они не только подчеркивают фигуру, но и сочетаются с любыми вещами: широкополой шляпой, укороченной джинсовкой, кутюрными вьетнамками и громоздкой сумкой из бисера. Подсмотреть примеры можно в одной (самой неоднозначной!) из шести линеек итальянского бренда Elisabetta Polignano.
Такая универсальность и функциональность образов — теперь основополагающий принцип свадебного дизайна. Наряды не должны уходить на Avito через два дня после праздника или отправляться в чехол до передачи детям и внукам — их можно трансформировать, стилизовать и носить в повседневной (уже замужной!) жизни. Отличный пример — коллекция авангардной немецкой марки Kaviar Gauche, которая вместо платья предложила купить белый кашемировый свитер и шелковую юбку в пол. Но для невест, которые хотят в важный день быть «принцессами», больше подходят классические сказочные платья от Elie Saab и Inbal Dror.
Фото: Instagram, vogue.com, архивы пресс-служб
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