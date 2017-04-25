70 лучших платьев c Недели свадебной моды

В Нью-Йорке завершилась неделя свадебной моды Bridal Fashion Week. Мы составили гид по самым красивым платьям и приемам стайлинга, которые при наличии смелости и хорошей швеи можно повторить уже сейчас.

Viktor & Rolf

Дизайнеры Виктор Хорстинг и Рольф Лорен отказались выпускать линейку pret-a-porte и сконцетрировались только на кутюрных коллекциях. А в прошлом сезоне — впервые представили свадебную линию. В ней — живые цветы на корсетах, трехслойные юбки (где каждый ярус — новая фактура), лаконичные комбинезоны с бантом на плече и платья с завязками на спине.

Vera Wang

По словам Веры Вонг, она провела целое исследование, чтобы создать свадебную коллекцию без того кроя и тех форм, с какими шаблонно ассоциируют платья невест. Платье с длинным рукавом, как у рубашки бойфренда, перчаткой из тюля, большой черный цветок на плече и модель с рваным каре — символы этой революции дизайнера.

Elie Saab

Еще недавно свадебные платья Эли Сааба были привилегией знаменитостей, а в прошлом году дизайнер запустил линию для невест, и теперь наряды стали доступны широкой аудитории (правда ценник на них начинается от 7000 долларов). Лайфхаки, которые мы узнали из нового лукбука: юбку на платья нужно делать двойную (чтобы отстегнуть пышную часть и пойти танцевать), а солнечные очки могут стать удачным свадебным аксессуаром. 

Sachin & Babi

Брендом Sachin & Babi занимается супружеская пара Сачина из Индии и Баби из Нью-Йорка. Дизайнеры признаются, что продвигают альтернативный свадебный образ и в первую очередь делают платья для молодых невест. В новом сезоне мы увидели платья-халаты, много нарядов со спущенными плечами и накидки из сетки.

Carolina Herrera

Презентацию коллекции Каролина Эррера устроила посреди деревянных садовых скамеек, ваз с белыми гортензиями и гирлянд — точь-в-точь как на свадебных церемониях на свежем воздухе. В отличие от Sachin & Babi и Vera Wang, дизайнер не экспериментирует и использует только хрестоматийные силуэты и ткани: «Для меня свадьба — это самый важный день в жизни женщины. Она должна выглядеть романтичной, воздушной и совсем не обязана быть сексуальной».

Marchesa

Черные детали на белом платье — эффектный прием, который мы позаимствовали в стайлинге коллекции Marchesa. Уже добавляем в свои Pinterest черные сережки, пояса, ленты и банты. 

Oscar de la Renta

Дебютная свадебная коллекция новых креативных директоров бренда — Фернандо Гарсии и Лауры Ким. Но каноны американского дома дизайнеры не поменяли: на платьях, как обычно, много цветов, есть брючные костюмы, а также наряд, посвященный Саре Джессике Паркер. По словам Лауры Ким, они интерпретировали платье, в котором актриса появилась на Met Gala три года назад, и добавили к нему джинсовую куртку с вышивкой «Just Married».

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  • Автор: sobaka
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