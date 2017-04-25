70 лучших платьев c Недели свадебной моды

Carolina Herrera

Презентацию коллекции Каролина Эррера устроила посреди деревянных садовых скамеек, ваз с белыми гортензиями и гирлянд — точь-в-точь как на свадебных церемониях на свежем воздухе. В отличие от Sachin & Babi и Vera Wang, дизайнер не экспериментирует и использует только хрестоматийные силуэты и ткани: «Для меня свадьба — это самый важный день в жизни женщины. Она должна выглядеть романтичной, воздушной и совсем не обязана быть сексуальной».