25 знаменитостей, которые сказали «нет» белому свадебному платью

Правилу о том, что свадебное платье должно быть белоснежным, менее 200 лет: белый цвет вошел в моду только в 1840 году благодаря венчанию английской королевы Виктории и Альберта Саксен-Кобург-Готского: после того, как снимки опубликовали в газетах, наряд с вышитыми цветками апельсина и пятиметровым шлейфом стал образцовым по всей Европе. До этого момента представления, каким должно быть свадебное платья, отличалось в зависимости от культур: на Руси, в Древней Индии и азиатских стран эталонным цветом считался красный, а в европейской культуре невесты выходили замуж просто в самом красивом наряде из гардероба (и неважно — желтый он, зеленый или голубой). Белый же до знаменательной свадьбы королевы Виктории в западной культуре считался цветом трауром и скорби.