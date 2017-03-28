25 знаменитостей, которые сказали «нет» белому свадебному платью

Белоснежное свадебное платье — условность и банальщина, если дело касается звездных торжеств: рассказываем, как знаменитости идут в обход стереотипам и выбирают зеленые, желтые и серебряные наряды.

Правилу о том, что свадебное платье должно быть белоснежным, менее 200 лет: белый цвет вошел в моду только в 1840 году благодаря венчанию английской королевы Виктории и Альберта Саксен-Кобург-Готского: после того, как снимки опубликовали в газетах, наряд с вышитыми цветками апельсина и пятиметровым шлейфом стал образцовым по всей Европе. До этого момента представления, каким должно быть свадебное платья, отличалось в зависимости от культур: на Руси, в Древней Индии и азиатских стран эталонным цветом считался красный, а в европейской культуре невесты выходили замуж просто в самом красивом наряде из гардероба (и неважно — желтый он, зеленый или голубой). Белый же до знаменательной свадьбы королевы Виктории в западной культуре считался цветом трауром и скорби.

  • Элизабет Тейлор, 1964 год

  • Элизабет Тейлор, 1952 год

  • Виктория Бэкхем, 1999 год

  • Элизабет Тейлор, 1959 год

  • Катрин Денев, 1965 год

  • Гвен Стефани в Dior, 2002 год

  • Линда Истман, 1969 год

  • Джуди Гарленд, 1945 год

  • Ава Гарднер, 1951 год

Самой рискованной в выборе цвета свадебных нарядов была Элизабет Тейлор. Актриса выходила замуж в меховом пальто, желтом платье Valentino, сером костюмном комплекте Dior и развевающемся зеленом хиппи-наряде. У Тейлор было восемь свадеб — и только два раза платье было белым: в 1950 году на торжестве с Конрадом Хилтоном, владельцем сети отелей Hilton, и в 1964 году с актером Ричардом Бартоном.

  • Сара Джессика Паркер в Giambattista Valli, 1997 год

  • София Коппола в Azzedine Alaia, 1999 год

  • Лайза Миннелли, 1986 год

  • Элизабет Тейлор, 1975 год

  • Шэрон Тейт, 1968 год

  • Джулианна Мур, 2013 год

  • Эмма Томпсон, 1989 год

  • Джессика Бил в Giambattista Valli, 2012 год

  • Поппи Делевинь в Emilio Pucci, 2014 год

Преемниками Тейлор в двадцать первом веке стали Дита фон Тиз в платье авторства Vivienne Westwood, Гвен Стефани в Dior с ярко-розовым градиентом, Джулианна Мур и Джесика Бил. А Саре Джессике Паркер своим примером удалось доказать невозможное: свадебное платье может быть и черным, если его сделал Джамбаттиста Валли. Знаменитости современности также пишут новую главу в истории свадебной моды: вспомним Соланж Ноулз, которая выходила замуж без фаты и в комбинезоне телесного цвета, а во время торжества каталась на велосипеде. Потому что сегодня можно вообще всё.

  • Соланж Ноулз в Kenzo, 2014 год

  • Дита фон Тиз в Vivienne Westwood, 2005 год

  • Элизабет Тейлор в Valentino, 1991 год

  • Пайпер Перабо, 2014 год

  • Джери Холл в Vivienne Westwood, 2016 год

  • Кира Найтли в Chanel, 2013 год

  • Кейли Куоло в Vera Wang, 2013 год

  • Шенэй Граймс в Vera Wang, 2013 год

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  • Автор: sobaka
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