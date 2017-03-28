Белоснежное свадебное платье — условность и банальщина, если дело касается звездных торжеств: рассказываем, как знаменитости идут в обход стереотипам и выбирают зеленые, желтые и серебряные наряды.
25 знаменитостей, которые сказали «нет» белому свадебному платью
Правилу о том, что свадебное платье должно быть белоснежным, менее 200 лет: белый цвет вошел в моду только в 1840 году благодаря венчанию английской королевы Виктории и Альберта Саксен-Кобург-Готского: после того, как снимки опубликовали в газетах, наряд с вышитыми цветками апельсина и пятиметровым шлейфом стал образцовым по всей Европе. До этого момента представления, каким должно быть свадебное платья, отличалось в зависимости от культур: на Руси, в Древней Индии и азиатских стран эталонным цветом считался красный, а в европейской культуре невесты выходили замуж просто в самом красивом наряде из гардероба (и неважно — желтый он, зеленый или голубой). Белый же до знаменательной свадьбы королевы Виктории в западной культуре считался цветом трауром и скорби.
Самой рискованной в выборе цвета свадебных нарядов была Элизабет Тейлор. Актриса выходила замуж в меховом пальто, желтом платье Valentino, сером костюмном комплекте Dior и развевающемся зеленом хиппи-наряде. У Тейлор было восемь свадеб — и только два раза платье было белым: в 1950 году на торжестве с Конрадом Хилтоном, владельцем сети отелей Hilton, и в 1964 году с актером Ричардом Бартоном.
Преемниками Тейлор в двадцать первом веке стали Дита фон Тиз в платье авторства Vivienne Westwood, Гвен Стефани в Dior с ярко-розовым градиентом, Джулианна Мур и Джесика Бил. А Саре Джессике Паркер своим примером удалось доказать невозможное: свадебное платье может быть и черным, если его сделал Джамбаттиста Валли. Знаменитости современности также пишут новую главу в истории свадебной моды: вспомним Соланж Ноулз, которая выходила замуж без фаты и в комбинезоне телесного цвета, а во время торжества каталась на велосипеде. Потому что сегодня можно вообще всё.
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