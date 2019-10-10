Дизайнеры, которые создали платья для самых обсуждаемых невест этого года (от Ксении Собчак до Кристины Мурад), показали новые коллекции. По ним можно не только составить виш-лист, но и судить о свадебных трендах следующего года. «Собака.ru» выбрала действительно необычные и тенденциозные образы — черного цвета, со шляпой-цветком или «вытатуированной» надписью «Love Forever».
От белого дождевика до платья с «татуировкой»: 30 самых необычных образов с Недели свадебной моды
Платья с рюшами, кружевом, декольте и прозрачной тканью, из-под которой виднеются шортики, настолько популярны у сегодняшних невест, что, ожидая своей очереди в городском ЗАГСе, они попросту сливаются в одно белое (разбавленное black-tie костюмами женихов) пятно. Марка Lein предлагает альтернативу в виде черного платья на тонких бретелях, Oscar de la Renta — голубое, похожее на кучевые облака, а Monique Lhuillier — по всей длине украшенное мелкими цветами, как в ready-to-wear коллекциях Givenchy, Altuzarra и Louis Vuitton.
В осенне-зимней коллекции Erdem Couture, выпущенной уже на следующий год, платья хоть и сделаны в белом цвете, но отличаются от множества других. Одно напоминает сорочку викторианской эпохи, другое отсылает к монашескому одеянию, а третье имеет настолько мелкую плиссировку и кропотливо вышитые рукава, что их не повторит даже самая опытная мастерица. У Victor & Rolf коллекция тоже традиционно белая и даже с типичными рукавами-буффами, сложенными из ткани бутонами и гигантскими бантами на спине. Однако голландские дизайнеры уравновешивают сложный декор простыми силуэтами (одно из платьев сделано в виде рубашки) и стилизуют их не фатой, а минималистичными ободками, поэтому они не смотрятся слишком громоздкими и помпезными.
Бренд Danielle Frankel предлагает невестам и вовсе отказаться от платьев — и надеть на свадьбу анорак, плащ или перетянутое поясом пальто. Именно такой вариант идеален для российской непогоды — в случае, если после ЗАГСа у вас запланирована прогулка и не ожидается свадебный банкет. А вот Vera Wang, которые в прошлых сезонах уже экспериментировали и с цветами, и с силуэтами, в этом решили сосредоточиться на работе с декором. Дизайнер марки дополняет платья длинными, напоминающими морскую пучину, шлейфами, а также «гравирует» ткань клятвами в вечной любви. Что-то нам это определенно напоминает: неделю назад в наряде с вышивкой «Пока смерть не разлучит нас» выходила замуж за Джастина Бибера модель Хейли Болдуин. Платье для девушки выполнил Вирджил Абло из Off-White.
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