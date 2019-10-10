От белого дождевика до платья с «татуировкой»: 30 самых необычных образов с Недели свадебной моды

Бренд Danielle Frankel предлагает невестам и вовсе отказаться от платьев — и надеть на свадьбу анорак, плащ или перетянутое поясом пальто. Именно такой вариант идеален для российской непогоды — в случае, если после ЗАГСа у вас запланирована прогулка и не ожидается свадебный банкет. А вот Vera Wang, которые в прошлых сезонах уже экспериментировали и с цветами, и с силуэтами, в этом решили сосредоточиться на работе с декором. Дизайнер марки дополняет платья длинными, напоминающими морскую пучину, шлейфами, а также «гравирует» ткань клятвами в вечной любви. Что-то нам это определенно напоминает: неделю назад в наряде с вышивкой «Пока смерть не разлучит нас» выходила замуж за Джастина Бибера модель Хейли Болдуин. Платье для девушки выполнил Вирджил Абло из Off-White.