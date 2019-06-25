Букет из овощей, дачные цветы и один пакет мусора: как организовать свадьбу без отходов

Традиционно свадьба – это не только важный день в жизни пары, но и уйма пластикового мусора. На них используют одноразовую посуду, шарики, украшения и еще много вещей, которые радуют один вечер, а потом выбрасываются или забываются. С этим решили бороться петербуржцы Ирина Власова и Владимир Скипор: они организовали zero waste церемонию, которой остались довольны все 30 гостей – и друзья, и родители. Невеста рассказала «Собака.ru», с какими сложностями им пришлось столкнуться при организации экологичной свадьбы.

Бэкграунд Училась я на режиссера, но уже на первом курсе поняла, что мне интересна экология и журналистика, так что я, как могла, начала писать статьи на эту тему. Уже два года я работаю медиакоординатором в «Гринпис» – занимаюсь проектом «Ноль отходов». Мы работаем с ретейлом, магазинами, объясняем им, как и зачем снижать количество пластиковой упаковки. Постепенно мы переходим к работе с государством – назрел вопрос введения новых законов. Это важно, потому что каждый человек в России ежегодно производит 181 пакет мусора – это очень много, в Ирландии, например, 18. С моим мужем Вовой мы познакомились на мероприятии, спросили друг у друга имена, а потом место работы. Он сказал: «Яндекс», а я – «Гринпис», и думала, что сейчас начнутся традиционные вопросы: «А что, у нас правда все сваливается в один бак и увозится на свалку?» Он, конечно, это спросил, но потом добавил, что сортирует отходы дома – я удивилась, потому что чаще этим занимаются женщины. А потом он уточнил, что покупает тортики в кондитерской в свой контейнер – это меня почему-то окончательно умилило. Потом мы начали общаться, встречаться, а предложение Вова сделал мне примерно через девять месяцев – съехались мы раньше, а поняли все еще раньше. В качестве свадебного путешествия мы прошли путь Камино – 340 км пешком по Испании.

Организация Я решила все делать сама, потому что у меня куча социальных связей – и это люди, которые разделяют мои идеи. Мне кажется, что в агентстве вряд ли бы правильно поняли, что такое экосвадьба – когда я гуглила экологичные торжества, то находила только фотографии праздников в лесу с горами импортных срезанных цветов, как будто это и значит «эко», при этом там всегда были шарики и одноразовая посуда. На организацию, конечно, потребовалось много сил: последние три недели мы тратили на это все свое свободное время. Я смотрела много фотографий свадеб и больше всего мне нравились те, что проходили на природе. Так что сразу мы решили, что церемония пройдет за городом, понимали, что не будем использовать ничего одноразового, шариков, фейерверка, хлопушек, конфетти или подобных бессмысленных одноразовых украшений.

Кейтеринг Я редко бываю на свадьбах, но в октябре мы попали на церемонию к вовиному другу. После нее мы обсуждали, как, чисто гипотетически, могла бы выглядеть наша свадьба – и я сказала, что было бы весело пригласить кейтеринг из спасенной еды «Еда спасет мир». Этим проектом занимаются наши знакомые, они забирают продукты, которые не нужны овощебазам (например, с пятнышками или недостаточно красивые), в группе «Фудшеринга», а потом готовят ее к мероприятиям. Мне тогда это показалось совершенно дикой идеей, мы посмеялись – было непонятно, как можно будет объяснить такое родителям. Но когда мы начали обсуждать свадьбу всерьез, то вспомнили об этом разговоре и решили «Почему бы и нет». Спросили у ребят, смогут ли они сделать все красиво, как на банкете, они ответили: «Да». Конечно, не вся еда была спасенной, но многое: яблоки, картофель, кабачки, помидоры, огурцы, свекла и капуста. Остальные фрукты ребята купили на Сенном рынке – как выразились они сами: «это почти food waste». Однажды они написали мне: «Мы спасли пять килограмм препарированной селедки и будем делать из нее форшмак». Вот здесь я все-таки напугалась и попросила приготовить ее заранее, чтобы убедиться, что с ней все хорошо. Выяснилось, что селедку отдал проект «Умный Петербург»: у них на занятиях по зоологии дети разрезали рыбу, чтобы изучить, что у нее внутри. Гостям мы, правда, не сказали, чем их кормим. Мяса у нас не было, только рыба – конечно, было несколько человек, которые остались этим недовольны, но всем не угодишь. Многие наоборот сказали, что им понравилось меню: оно было здоровым и разнообразным. Сыр мы заказали у местной сырной лавки, всю посуду арендовали.

Место Экокейтерингу нужна была хорошая кухня, так что мы стали искать приличный коттедж – и у меня высыхали глаза от просмотра объявлений на Airbnb и Avito. Почему-то все сдают огромные дворцы с маленькими площадками перед ними, а нам нужно было все наоборот. После просмотра нескольких домов с грязными джакузи и хозяевами, которые говорили нам, что праздновать на улице нельзя (ведь мы распугаем соседей), мы отчаялись и поехали смотреть рестораны. В то же время я за неимением лучших вариантов бросила клич в соцсетях, и один старый знакомый неожиданно прислал мне ссылку на дом мечты – фотографии из него я видела задолго до этого, и даже не догадывалась, как можно найти это место. В феврале в метель мы сразу же поехали туда, в село Горьковское. Это был идеальный дом для нашей свадьбы: там все было расписано своими руками, чашки hand-made, светильники из паллет, маленькие сделанные своими руками детали везде, большая терраса, подходящая кухня и разделяющие наши идеи хозяева.

Декор Мне было важно, чтобы цветы были полевые или в горшках, а не срезанные из Голландии, чтобы не было транспортного следа и пластика. Весь декор должен быть таким, чтобы его можно было использовать и после свадьбы: ткани я могу отдать маме, она шьет экомешочки, предметы – кому-то подарить. Еще подходит что-то совсем простое и природное: шишки, например. Декоратором стала мама моей знакомой, в поисках цветов она буквально пошла по бабушкам, которые торгуют у метро, а потом купила часть у своих соседей по даче, что-то приобрела в кадках и было совсем немного импортных – их декоратор забрала на мастер-классы по рукоделию, которые она проводит. Вместо арки мы использовали дерево, на которое накинули вуаль, салфетки были многоразовые. Для фотозон декоратор привезла много вещей, которые она сделала или нашла сама: камешки, баночки, мох, сколотили лестницу – купила она только вазы и свечи. Часть предметов остались в доме после предыдущих свадеб. Что-то декоратор забрала с собой, что-то – оставила хозяевам усадьбы.

Свадебный торт Торт я заказала в веганской кондитерской «Кролик, беги!» – однажды попробовала их выпечку на дне рождения знакомой и не смогла забыть, так это было вкусно. Мы купили лавандовый, потому что он понравился больше всего, а потом оказалось, что часть выручки от его продажи всегда идет на поддержку «Открытого пространства». Из гостей никто не понял даже, что торт веганский.

Наряды, украшения, косметика и букет С платьем было сложно: естественно, я хотела купить уже использованное или взять в аренду, но родители Вовы захотели дать мне на него денег и очень просили, чтобы я была самой красивой, оно не было б/у или арендованное. Я решила, что все равно выкручусь: заказала у швеи отдельно миди-юбку, топ и кружевную кофту, чтобы я могла носить их отдельно после церемонии. Костюм жениха мы сначала всерьез искали в благотворительном сэкон-хэнде «Спасибо!», но потом отчаялись и все-таки купили хороший костюм – но мужчинам с этим проще, он сможет носить его на все официальные мероприятия. Я очень хотела венок, и он был из импортных цветов, потому что полевые завяли бы через два часа. Букет у меня был из овощей – естественно, я его не кидала, он весил больше килограмма, вместо него я бросала венок. Дома я сначала собралась ставить его в вазу, но Вова сказал: «Положи его в холодильник». Недавно я его доела: что-то запекла, из части сделала салат. Из украшений у меня больше ничего не было, обулась я в кеды. Макияж и прическу я делала в «Студии Зеленой» – они первые в городе начали работать с сертифицированной органической косметикой, которая не тестируется на животных. Но тут все равно есть ограничения: тушь у меня была обычная водостойкая, потому что еще не изобрели натуральной, которая бы выдержала слезы невесты. Кольца мы купили из карбида вольфрама – это не драгоценный металл, но он очень прочный и недорогой.

Мусор Мы организовали раздельный сбор, контейнеры нам отдали хозяева дома – они сами, как оказалось, сортируют. А еще у них есть компостная яма, так что все органические отходы отправились туда. Мы все-таки поставили ведро для общего мусора – но в нем накопился только маленький пакетик. У нас осталось много еды: что-то мы отдали ведущему, что-то гостям, часть забрали себе, а немного отдали через «Фудшеринг».

Подарки Мы попросили гостей не дарить нам подарки, вместо этого открыли два счета на ремонт и путешествия – на церемонии повесили на видное место QR-коды на оба счета. Единственное, что нам подарили – солнечные панели, от которых можно заряжать аккумуляторы, и книгу с историями счастливых пар, для которой наша подруга сама брала интервью. Деньги Мы потратили около 320 000 – экосвадьба не дешевле обычной, много пришлось потратить на трансфер: сами мы приехали на церемонию на каршеринге, но для гостей заказали автобус.