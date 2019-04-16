10 главных трендов свадебной моды, которые актуальны не только для невест

Свадебное платье — вещь индивидуальная: представления об идеальном варианте формируются в девушке едва ли не с самого детства. Однако все равно существуют тенденции, которые делают образ не только красивым, но и ультрамодным. «Собака.ru» рассказывает о самых актуальных из них, просмотрев все новые bridal-коллекции.

Zuhair Murad

Galia Lahav

Viktor & Rolf

Reem Acra

Кутюрные ободки Позаимствовав идею у Prada, чьи объемные ободки стали главным хайлайтом этого сезона, кутюрье из Zuhair Murad, Viktor & Rolf и Reem Acra декорировали их жемчугом, перьями, цветами и даже монетками. На одних шоу ободки предложили носить вместе с фатой, на других — с драматичной вуалью из сетки. Но мы бы советовали обратить внимание не на обрамление, а на тотал-лук: чем эффектнее аксессуар для волос, тем проще должно быть платье.

Monique Lhuillier

Jenny Packham

Anne Barge

Костюмная драма Самые модные невесты выберут платья, напоминающие образы средневековых королев, — с открытыми плечами, пышными рукавами, «взбитой» юбкой или длинным кейпом. Но здесь стоит помнить о стилистике свадьбы: если у нее не настолько кинематографичный дизайн (а костюм жениха и вовсе выполнен из прогрессивного розового бархата), стоит оставить идею художникам по костюмам исторических драм.

Carolina Herrera

Danielle Frankel

Monique Lhuillier

Воротники-стойки Референсы к фильмам «Фаворитка», «Еще одна из рода Болейн» и «Прощай, моя королева» также появились в мудбордах Carolina Herrera, Danielle Frankel и Monique Lhuillier. Дизайнеры дополнили архитектурные жакеты и фатиновые платья воротниками-стойками, за которыми у алтаря можно прятать смущенное или растроганное лицо.

Cushnie et Ochs

Reem Acra

Danielle Frankel

Viktor & Rolf

Кастомизированные жакеты То, что вместо платья на свадьбу можно купить белый костюм, — не новость. А вот его кастомизация кружевными рукавами, накладными карманами и металлическими бусинами еще не прижилась в сегодняшней свадебной моде. Чтобы не следовать трендам, а задавать их, ищите жакеты как у Cushnie et Ochs, Reem Acra и Viktor & Rolf, стилизовавших лукбук под каталожные съемки середины прошлого века.

Reem Acra

Viktor & Rolf

Reem Acra

Солнцезащитные очки После соломенных шляп, которые появились в свадебных лукбуках в прошлом сезоне, роль авангардного аксессуара в образе невесты выполняют солнцезащитные очки. В моделях квадратной формы, с черной тонировкой и с тысячью всевозможных декоративных камней рыдать от счастья гораздо приятнее!

Suzanne Neville

Amsale

Danielle Frankel

Reem Acra

Скандинавский минимализм Минималистичные платья хороши тем, что к ним можно подобрать абсолютно любые украшения, обувь и букеты. Надеть прабабушкино колье с рубинами, сапфирами и изумрудами, которое она завещала специально для свадьбы, можно под однотонные варианты как у Suzanne Neville, Amsale и Danielle Frankel.

Galia Lahav

Amsale

Isabelle Armstrong

Zuhair Murad

Верхняя юбка Если сдержанные консервативные платья можно носить не только на свадьбе, но и после нее, то пышные образы с верхней юбкой на корпоративы точно не наденешь. Хотя в некоторых коллекциях этот элемент отстегивается одним движением руки: попробовать можно прямо во время первого свадебного танца.

Zuhair Murad

Jenny Packham

Oscar de la Renta

Страусиные перья С Каннского и Венецианского кинофестивалей в свадебную моду вернулись перья и бахрома. Zuhair Murad, Jenny Packham и Oscar de la Renta обшивают ими подолы асимметричных платьев, видимо, вспоминая образ Дейзи Бьюкенен — возлюбленной Великого Джея Гэтсби.

Danielle Frankel

Cushnie et Ochs

Isabelle Armstrong

Whistles

Плиссе Плиссировка перешла из ready-to-wear коллекций в свадебные благодаря суперспособности делать романтичным даже самый строгий образ. Носить «гофрированные» шелковые платья, топы со шлейфами и сарафаны в стиле «рустик» стоит с жемчужными браслетами, сережками и колье.

Vera Wang

Suzanne Neville

Tadashi Shoji

Viktor & Rolf

Цветы В исполнении Веры Вонг, Виктора Хорстинга и Рольфа Снорена сложные драпировки искусно складываются в бутоны. Дизайнеры продолжают игру с образами девушек-цветов, начатую Dior и Valentino.