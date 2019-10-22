Фотограф Алексей Костромин, который снимает портреты для «Собака.ru», Esquire, Marie Claire и других изданий, женился на своей девушке — флористе Гузель Зариповой. Ребята сыграли едва ли не самую живописную свадьбу 2019 года — с цветами в декорациях, на платье невесты и даже в переводных татуировках, которые раздавали гостям. Показываем подробнее!
Свадьба Алексея Костромина и Гузель Зариповой: вечеринка в Таврическом саду, прогулка под ЗСД и путешествие во Францию
О предложении
Мы познакомились благодаря общей подруге на концерте Нины Карлссон в Новой Голландии. Банально, но это была любовь с первого взгляда! Через месяц мы уже полетели в совместный отпуск, а через полтора года решили стать семьей. Предложение я сделал в московском отеле во время новогодних праздников.
Об организации
Свадьбу мы организовывали сами — очень хотелось, чтобы она отражала нас в каждой детали. «Утра жениха» и «утра невесты» в привычном понимании не было — мы с Гузель собирались дома вместе. Интересно, что ее свадебный образ подготовила подруга Аня Маркова, которая, собственно, в свое время нас и познакомила. Она является визажистом и стилистом по волосам.
После сборов мы поехали на получасовую фотосессию, которая прошла недалеко от дома — рядом со станцией метро Новокрестовская. Здесь мы часто прогуливаемся, нас привлекают линии ЗСД и ощущение безграничного пространства, поэтому сомнений по поводу локации не было изначально. За фотосессией последовала роспись в ЗАГСе Петроградского района, а затем — семейный обед в ресторане Le Courage. Благодаря уютной и даже, можно сказать, уединенной обстановке казалось, что мы обедаем у себя дома. Да и кухня ресторана не подвела — это были вкусные и понятные старшему поколению блюда.
Спустя пару часов мы переместились в Оранжерею Таврического сада, где нас уже ждали близкие друзья. Так как Гузель работает флористом и любит растения, выбор в пользу локации, опять же, был очевиден. Нам хотелось отойти от привычного свадебного оформления и создать на праздновании легкую непринужденную атмосферу: никакого каравая, застолья, тостов и конкурсов. Поэтому мы выбрали формат вечеринки — позвали диджея Сашу Анисимова и заказали кейтеринг от кафе «Фартук». Друзья танцевали, выпивали, закусывали и общались, а чтобы поздравить нас с Гузель, подходили лично.
Ведущего на свадьбе тоже не было: ключевые моменты объявляла в микрофон наша подруга, организатор свадебного агентства «Сладкая вата» Саша Кусоцкая. Выступали на вечеринке также наши друзья, группа All In Orchestra, — неклассическая музыка, сыгранная на классических инструментах, всех покорила! В течение вечера гости фотографировались в фотобудке (беспроигрышный вариант развлечения на любой свадьбе!), а также клеили на себя переводные тату в виде цветов, которые мы раздавали. В конце празднования Гузель кидала букет, а я — бутоньерку. Ее поймал наш десятилетний племянник!
В приглашениях мы в шутку назвали нашу вечеринку «По волнам нашей любви». Поэтому самым трогательным ее моментом стало исполнение песни с таким же названием, которую специально для нас сочинила подруга, музыкант и певица Вера Золотцева. Песня стала нашим своеобразным семейным гимном. А первый танец мы с Гузель исполняли под «Freedom» Джорджа Майкла и аплодисменты присутствующих.
О фотографиях
За фотографии на свадьбе отвечала еще одна давняя подруга, талантливый фотограф Вика Назарова. Нам было важно пригласить «несвадебного» фотографа, чтобы получить не типичную съемку молодоженов, а честную историю про наш день. Вика умеет делать проникновенные портреты, работает с театрами и хорошо чувствует момент, так что мы не прогадали и получили ровно то, что хотели. Тем более, что наши с Викой взгляды на фотографию во многом похожи. На вечеринке в Оранжерее снимал уже другой фотограф — Никита Шубный: он отлично справляется со съемкой мероприятий, в частности для журнала «Собака.ru».
О нарядах и кольцах
Гузель: Насчет платья невесты было много сомнений. Хотелось что-то неклассическое: например, комбинезон, усыпанный серебристыми пайетками, в котором было бы комфортно танцевать на вечеринке в Оранжерее. Но в итоге за месяц до свадьбы мы купили в московском ЦУМе черно-белое платье Self-Portrait. Я говорю «мы», потому что Леша помогал выбирать образ — вопреки стереотипам и традициям. По его словам, он будто бы заново влюбился в меня, когда увидел в этом наряде. Мне же несомненно понравилось то, что оно было с цветами!
Леша: Я очень хотел, чтобы и подготовка, и сама свадьба проходили легко. Поэтому просто пришел в один из своих любимых магазинов JNBY и купил понравившийся костюм, после подобрав к нему ботинки AMI из универмага Au Pont Rouge.
Дизайн колец мы с Гузель придумали сами, а осуществил задумку новый ювелирный бренд Palladin Gold. Кольца сделаны из палладия — драгоценного металла, который намного прочнее золота. Нам было важно, чтобы они были легкими и тонкими.
О свадебном путешествии
Свадебное путешествие мы спланировали раньше, чем начали подготовку к свадьбе. «Медовый месяц» провели во Франции, две недели объезжая разные регионы. Париж покорил нас архитектурой, музеями и набережными. Нормандия — красотами садов Этрета, «дороги Сидра и сыра», замка Мон-Сен-Мишель. Лазурный берег — гостеприимством и атмосферой. Все это будто три разные, но одинаково прекрасные страны!
Фото: Вика Назарова, Никита Шубный
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