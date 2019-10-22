Свадьба Алексея Костромина и Гузель Зариповой: вечеринка в Таврическом саду, прогулка под ЗСД и путешествие во Францию

Об организации

Свадьбу мы организовывали сами — очень хотелось, чтобы она отражала нас в каждой детали. «Утра жениха» и «утра невесты» в привычном понимании не было — мы с Гузель собирались дома вместе. Интересно, что ее свадебный образ подготовила подруга Аня Маркова, которая, собственно, в свое время нас и познакомила. Она является визажистом и стилистом по волосам.

После сборов мы поехали на получасовую фотосессию, которая прошла недалеко от дома — рядом со станцией метро Новокрестовская. Здесь мы часто прогуливаемся, нас привлекают линии ЗСД и ощущение безграничного пространства, поэтому сомнений по поводу локации не было изначально. За фотосессией последовала роспись в ЗАГСе Петроградского района, а затем — семейный обед в ресторане Le Courage. Благодаря уютной и даже, можно сказать, уединенной обстановке казалось, что мы обедаем у себя дома. Да и кухня ресторана не подвела — это были вкусные и понятные старшему поколению блюда.