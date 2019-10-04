СМИ: Аглая Тарасова встречается с Дарреном Аронофски

25-летняя актриса Аглая Тарасова и 50-летний режиссер Даррен Аронофски вместе появились на премьере фильма Pacified, которая состоялась в рамках 67-го Сан-Себастьянского кинофестиваля. Даррен является продюсером картины, в то время как режиссером выступил Пэкстон Уинтерс. Аглая Тарасова в съемках фильма задействована не была, из чего СМИ сделали вывод, что актриса сопровождала режиссера как возлюбленная. На красной дорожке они держались за руки и обнимались.