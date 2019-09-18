Паулина Андреева и Федор Бондарчук показали первые фото со свадьбы

Вчера в Петербурге состоялась свадьба режиссера Федора Бондарчука и актрисы (трижды кавергерл «Собака.ru»!) Паулины Андреевой. Ее уже называют одной из самых закрытых церемоний года: гостей попросили не выкладывать фото в социальные сети, а сами молодожены заходили в места празднования через черный вход. Однако сегодня невеста приоткрыла завесу тайны и показала свой свадебный наряд: его автором стал московский бренд Maison Bohemique, который неоднократно одевал Паулину на международные кинофестивали (например, на «Кинотавр» в 2016 году, когда она впервые вышла в свет с Федором).

Регистрация брака прошла в Юсуповском дворце, а банкет — в Доме Беггровых. По сообщениям СМИ, ведущим церемонии стал актер и близкий друг пары Константин Хабенский, а за ужин отвечал Дмитрий Блинов из Duoband. Также в числе гостей были замечены ресторатор Аркадий Новиков, режиссер Александр Роднянский, журналист Сергей Минаев, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, а также Ксения Собчак и Константин Богомолов, которые сыграли свадьбу в прошлую пятницу в Москве.

Ксения Собчак перед свадьбой Федора Бондарчука и Паулины Андреевой в Петербурге

Напомним, первые разговоры о влюбленности Федора в Паулину начались после съемок выпуска программы «Кино в деталях», в котором Бондарчук сверхзаинтересованно интервьюировал актрису. «Никакая Паулина не специальная — она шикарная, и все! Я впервые увидел ее на "Номере 13D" (спектакль в МХТ им. Чехова, — Прим.ред.). Меня сшибло просто, потому что в консервативном театре какая-то абсолютная красота выступила. Сногсшибательная! Вау! Это было сильное впечатление», — комментировал он по окончании беседы.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева в платье Maison Bohemique на фестивале «Кинотавр-2019»

Паулина Андреева и Федор Бондарчук на премьере фильма «Селфи»

Паулина Андреева в платье Maison Bohemique и Федор Бондарчук на фестивале «Кинотавр-2016»