Паулина Андреева и Федор Бондарчук показали первые фото со свадьбы
Вчера в Петербурге состоялась свадьба режиссера Федора Бондарчука и актрисы (трижды кавергерл «Собака.ru»!) Паулины Андреевой. Ее уже называют одной из самых закрытых церемоний года: гостей попросили не выкладывать фото в социальные сети, а сами молодожены заходили в места празднования через черный вход. Однако сегодня невеста приоткрыла завесу тайны и показала свой свадебный наряд: его автором стал московский бренд Maison Bohemique, который неоднократно одевал Паулину на международные кинофестивали (например, на «Кинотавр» в 2016 году, когда она впервые вышла в свет с Федором).
Регистрация брака прошла в Юсуповском дворце, а банкет — в Доме Беггровых. По сообщениям СМИ, ведущим церемонии стал актер и близкий друг пары Константин Хабенский, а за ужин отвечал Дмитрий Блинов из Duoband. Также в числе гостей были замечены ресторатор Аркадий Новиков, режиссер Александр Роднянский, журналист Сергей Минаев, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, а также Ксения Собчак и Константин Богомолов, которые сыграли свадьбу в прошлую пятницу в Москве.
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Ксения Собчак перед свадьбой Федора Бондарчука и Паулины Андреевой в Петербурге
Напомним, первые разговоры о влюбленности Федора в Паулину начались после съемок выпуска программы «Кино в деталях», в котором Бондарчук сверхзаинтересованно интервьюировал актрису. «Никакая Паулина не специальная — она шикарная, и все! Я впервые увидел ее на "Номере 13D" (спектакль в МХТ им. Чехова, — Прим.ред.). Меня сшибло просто, потому что в консервативном театре какая-то абсолютная красота выступила. Сногсшибательная! Вау! Это было сильное впечатление», — комментировал он по окончании беседы.
Режиссер и актриса подтвердили свои отношения совместным выходом на красную дорожку фестиваля «Кинотавр» в 2016 году. Паулина в черном платье Maison Bohemique (именно этот московский бренд сделал свадебный наряд девушки) и Федор в классическом black-tie костюме позировали фотографам за руки на закрытии киносмотра. Тогда же стало известно о том, что бывшая супруга режиссера Светлана Бондарчук, с которой он прожил 25 лет в браке, выходила на сцену в один из дней «Кинотавра», но впервые за несколько лет пропустила финальную церемонию — дабы избежать неловких ситуаций, разговоров и встреч. СМИ связывали развод пары именно с начавшимся романом Андреевой и Бондарчука, однако так и не дождались официальных комментариев.
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