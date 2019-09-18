Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграли свадьбу в Петербурге
Звезда русского «Декстера», сериала «Метод», и трижды кавергерл журнала «Собака.ru» Паулина Андреева вышла замуж за режиссера Федора Бондарчука. Закрытая церемония (настолько, что гостей попросили не снимать и не выкладывать фото в соцсети!) прошла в Петербурге: сначала — в Юсуповском дворце, а затем — в Доме Беггровых. Репортеры, которые дежурили у дверей исторических зданий весь вечер, так и не увидели молодоженов, зато зафиксировали присутствие ресторатора Аркадия Новикова, режиссера Александра Роднянского, журналиста Сергея Минаева, генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста, а также Ксении Собчак и Константина Богомолова, которые сыграли свадьбу в прошлую пятницу в Москве.
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Ксения Собчак перед свадьбой Федора Бондарчука и Паулины Андреевой в Петербурге
Напомним, первые разговоры о влюбленности Федора в Паулину начались после съемок выпуска программы «Кино в деталях», в котором Бондарчук сверхзаинтересованно интервьюировал актрису. «Никакая Паулина не специальная — она шикарная, и все! Я впервые увидел ее на "Номере 13D" (спектакль в МХТ им. Чехова, — Прим.ред.). Меня сшибло просто, потому что в консервативном театре какая-то абсолютная красота выступила. Сногсшибательная! Вау! Это было сильное впечатление», — комментировал он по окончании беседы.
Режиссер и актриса подтвердили свои отношения совместным выходом на красную дорожку фестиваля «Кинотавр» в 2016 году. Паулина в черном платье Maison Bohemique (именно этот московский бренд сделал свадебный наряд девушки) и Федор в классическом black-tie костюме позировали фотографам за руки на закрытии киносмотра. Тогда же стало известно о том, что бывшая супруга режиссера Светлана Бондарчук, с которой он прожил 25 лет в браке, выходила на сцену в один из дней «Кинотавра», но впервые за несколько лет пропустила финальную церемонию — дабы избежать неловких ситуаций, разговоров и встреч. СМИ связывали развод пары именно с начавшимся романом Андреевой и Бондарчука, однако так и не дождались официальных комментариев.
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