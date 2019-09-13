Фоторепортаж: как прошла свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

Сегодня в Музее Москвы проходит свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова . На торжестве, оформленном под стать дате (пятница 13-е) и названию Telegram-канала Ксении («Кровавая барыня»), собрались владелица ресторана «Кококо» Матильда Шнурова, телеведуший Андрей Малахов, художник Андрей Бартенев, продюсер Яна Рудковская, модель Елена Перминова, креативный консультант Алена Долецкая, ресторатор Аркадий Новиков и певец Филипп Киркоров, под одну из песен которого Ксения и Константин исполнили первый танец молодых.

Если на регистрации в Грибоедовском ЗАГСе новобрачные появились в катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас», то на венчание в Храме Большого Вознесения у Никитских ворот и на само празднование отправились в карете. За день Ксения Собчак сменила три платья, в том числе от брендов Costarellos и Galia Lahav.