Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова — первые фото со свадьбы уже появляются в инстаграме молодоженов и их гостей. Среди приглашенных — дизайнер ювелирных украшений Яна Расковалова, владелица компании «Русмода» Оксана Лаврентьева, писатель Александр Цыпкин, владелица ресторана «Кококо» Матильда Шнурова, бывший супруг Ксении — актер театра и кино Максим Виторган и бывшая супруга Константина — актриса Дарья Мороз. Регистрация брака прошла в Москве, в Грибоедовском ЗАГСе, к которому пара подъехала на катафалке с надписью: «Пока смерть не разлучит нас».
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Фото: @konbog75
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Браслеты с инициалами Ксении и Константина. Фото: @xenia_sobchak
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Ксения Собчак в свадебном платье Costarellos. Фото: @xenia_sobchak
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Фото: @andrew_bayda
Напомним, о свадьбе Ксении и Константина стало известно в августе этого года. Как рассказала телеведущая в недавней беседе с изданием Tatler, она впервые познакомилась с режиссером пять лет назад, когда он стал героем ее интервью для телеканала «Дождь». Знакомство переросло в дружбу, а затем в отношения в июле 2018-го, когда Собчак в качестве главного редактора журнала L'Officiel задумала сделать с Богомоловым материал о его «изгнании» из МХТ вместе с Александром Молочниковым. «Я этого совершенно не ждала и не желала, чтобы так происходило. Но ты не можешь этому противостоять, — рассказывает Ксения. — Собственно, любовь — единственное чувство, которое ты не в силах контролировать. У меня был период когда я честно старалась. Но как только ты запрещаешь себе о чем-нибудь думать, собираешь волю в кулак, становится еще хуже. Потому что ты начинаешь думать об этом маниакально. Как о розовом слоне. Это был сложный период, который все по-разному переживали. Потому что ты начинаешь думать об этом маниакально. Это был сложный период, который все по-разному переживали. Одно могу сказать: когда стало понятно, что между нами с Костей нечто большее, чем дружеская переписка, я сразу сказала обо всем Максиму. Он знал обо всем очень давно, задолго до телеграм-каналов».
Помимо регистрации в ЗАГСе, Ксения и Константин пройдут обряд венчания. Об этом телеведущая рассказала в том же интервью Tatler: «Это очень красивая традиция. Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Красивые традиции и обряды — это то, что навсегда останется в памяти». Празднование события, по сообщениям СМИ, пройдет в Музее Москвы.
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