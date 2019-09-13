Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова

Напомним, о свадьбе Ксении и Константина стало известно в августе этого года. Как рассказала телеведущая в недавней беседе с изданием Tatler, она впервые познакомилась с режиссером пять лет назад, когда он стал героем ее интервью для телеканала «Дождь». Знакомство переросло в дружбу, а затем в отношения в июле 2018-го, когда Собчак в качестве главного редактора журнала L'Officiel задумала сделать с Богомоловым материал о его «изгнании» из МХТ вместе с Александром Молочниковым. «Я этого совершенно не ждала и не желала, чтобы так происходило. Но ты не можешь этому противостоять, — рассказывает Ксения. — Собственно, любовь — единственное чувство, которое ты не в силах контролировать. У меня был период когда я честно старалась. Но как только ты запрещаешь себе о чем-нибудь думать, собираешь волю в кулак, становится еще хуже. Потому что ты начинаешь думать об этом маниакально. Как о розовом слоне. Это был сложный период, который все по-разному переживали. Потому что ты начинаешь думать об этом маниакально. Это был сложный период, который все по-разному переживали. Одно могу сказать: когда стало понятно, что между нами с Костей нечто большее, чем дружеская переписка, я сразу сказала обо всем Максиму. Он знал обо всем очень давно, задолго до телеграм-каналов».