Принц Уильям и Кейт Миддлтон отвели детей в школу — посмотрите официальные фото от Кенсингтонского дворца

Мы любим наблюдать за происходящим в британской королевской семье — хотя бы потому, что она способна устанавливать тенденции в любой области. На днях принц Уильям и Кейт Миддлтон отвели детей в школу Thomas's Battersea: теперь четырехлетняя принцесса Шарлотта будет учиться вместе со старшим братом, шестилетним принцем Джорджем (он ходит в школу уже третий год). Репортаж со знакомства принцессы с первой учительницей опубликовал Кенсинтонский дворец — и там же появились официальные портреты маленьких школьников.

На этот раз интернет-пользователи обсуждали не только платье герцогини Кембриджской (кстати, от Michael Michael Kors), но и образы принца Джорджа и принцессы Шарлотты. Так, колумнист российского Vogue и автор телеграм-канала Front Fashion Ольга Михайловская написала: «Мне (как всегда!) интересно посмотреть на школьную форму. И понять, что не так с нашей, прости Господи, индустрией. Почему простую и внятную вещь нельзя сделать вот такой спокойной, удобной, и что уж там стесняться, красивой. Чтобы она вот так сидела на ребенке, не придавала ему сходства с сотрудником (сотрудницей) ЖЭКа и не превращала в маленького старичка или, наоборот, малолетнюю эскортницу».