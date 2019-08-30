Самые обсуждаемые свадьбы лета: от Хайди Клум до Надежды Оболенцевой

Хайди Клум и Том Каулитц 46-летняя Хайди Клум и 29-летний Том Каулитц (где-то сейчас наверняка выбрасываются сотни постеров с портретами Tokyo Hotel) поженились еще в феврале, а вот свадьбу — с нарядными гостями, цветочным декором и платьем от Valentino — сыграли в августе. Яхта Аристотеля Онассиса, на которой и проходил шумный праздник, была пришвартована вблизи итальянского острова Капри, где молодожены впоследствии провели медовый месяц. Катание на водных мотоциклах, танцы в леопардовом комбинезоне и плавание в круге (нет, не в виде фламинго, а с имитацией женской груди) обсуждали едва ли не больше разницы в возрасте новобрачных.

Софи Тернер и Джо Джонас Свадьбы исполнителей главных ролей в сериале «Игра Престолов» продолжаются: если в прошлом году мы наблюдали за бракосочетанием «короля Севера» Кита Харингтона и «одичалой Игритт» Роуз Лесли, то в этом гуглили репортажи с церемонии «Сансы Старк» Софи Тернер. 23-летняя актриса вышла замуж за участника групп Jonas Brothers и DNCE Джо Джонаса, выбрав для майской регистрации в Лас-Вегасе минималистичное платье-комбинацию, а для июльского торжества в Авиньоне — пышный наряд от Николя Гескьера. Да-да, креативный директор Louis Vuitton, который всегда поручает одевать знаменитостей своей команде, лично взялся за разработку образа для амбассадора марки. «Совершенная красота», — подписал он в инстаграме фото с невестой.

Зои Кравиц и Карл Глусман Церемония Зои Кравиц (актрисы сериала «Большая маленькая ложь» и лица бренда Saint Laurent) и Карла Гусмана (его вы можете знать по фильмам Гаспара Ноэ) — тайна, покрытая мраком. Репортерам удалось добыть фото лишь с предсвадебного ужина, который прошел в парижском ресторане Lapérouse в окружении близких пары. Звездных гостей на репетиции торжества было едва ли не больше, чем на бракосочетании принца Гарри и Меган Маркл: это отец невесты Ленни Кравиц, мать Лиза Боне, бойфренд Лизы Джейсон Момоа, а также партнеры Зои по кинопроектам — Риз Уизерспун, Лора Дерн и Шейлин Вудли. Судя по снимкам, праздничного дресс-кода не было ни у приглашенных, ни у самих молодоженов: Зои приехала в ресторан в топе, велосипедках и сетчатом платье Danielle Frankel.

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер То, что у Арнольда Шварцнеггера красивые дети, мы поняли еще по 25-летнему Патрику, который стал известен широкой публике благодаря роману с Майли Сайрус. Но в прошлом году мы получили этому подтверждение: старшая дочь Арнольда Кэтрин стала появляться под ручку с Крисом Праттом на премьерах фильмов Marvel (Пратт исполняет роль одного из «Мстителей» — Питера Квилла), а недавно вышла за американского актера замуж. Сама Кэтрин пишет книги и является послом Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными, а еще любит итальянских дизайнеров — в частности, Джорджо Армани, который и подготовил образы жениха и невесты.

Дуэйн Джонсон и Лорен Хашиан Если ваш бойфренд не делает предложение спустя пять лет отношений, не отчаивайтесь — супруга Дуэйна «Скалы» Джонсона Лорен Хашиан ждала кольца целых двенадцать! За это время у пары родилось двое дочерей, которые и стали главными гостями на августовской свадьбе: она прошла на Гавайских островах по всем традициях местных — от обмена клятвами на берегу океана до танцев в цветочных ожерельях «леи». У Дуэйна оно стилизовало льняную рубашку и белые брюки, у Лорен — платье типа «русалка» от Mira Zwillinger.

Шарлотта Казираги в платье Giambattista Valli

Шарлотта Казираги в платье Saint Laurent

Шарлотта Казираги в платье Chanel

Шарлотта Казираги и Димитрий Рассам Без королевских свадеб в этом сезоне тоже не обошлось: внучка княгини Монако Грейс Келли — Шарлотта Казираги — вышла замуж за кинопродюсера Димитрия Рассама. Торжество должно было состояться еще в прошлом году, однако пара отменила его из-за беременности Шарлотты и последующего рождения сына Балтазара. А этим летом сыграла свадьбу уже с размахом — и тремя (!) платьями от мировых модных домов. Первое — для церемонии во Дворце Гримальди — для Казираги сделали Saint Laurent, второе — для ужина по случаю бракосочетания — Chanel, а третье — для пышного мероприятия в Провансе спустя месяц — Giambattista Valli.