Как сыграть классную свадьбу, отказавшись от всех клише? Рассказывают Анна Ерешко и Артем Гоголев

Каждое лето «Собака.ru» публикует репортажи с необычных свадеб замечательных петербуржцев. Но рассказ инструктора по йоге и организатора проектов в Generation Yoga Анны Ерешко и графического дизайнера Артема Гоголева вообще не вписывается ни в какие шаблоны: они вместе выбирали помолвочное кольцо, отказались от типичного платья невесты в пользу наряда с вместительными карманами и решили провести свадьбу не в ресторане, а в прогулке по рекам и каналам. Что уж тут говорить: после праздника молодожены загрузили подарки в машину, а Аня сама села за руль и отправилась в апартаменты. Подробности — в ее рассказе для «Собака.ru»!

О знакомстве Мы познакомились на работе в марте 2013 года. Я занималась пиаром локальных ресторанов в холдинге Food Retail Group, а Артем пришел на позицию графического дизайнера. Вместе с Аркадием Волком и Димой Эстриным мы были настоящей «фантастической четверкой», но удивительно, что ни с одним из коллег я первой встречи не помню, а знакомство с Артемом отложилось в памяти навсегда.

О предложении Возможно, это не совсем романтично, но кольцо для предложения руки и сердца я выбирала вместе с Артемом. Мы не считаем это каким-то сюрпризом: вступление в брак — взвешенное решение обоих людей. Мы делаем все вместе, и к этому подходили тоже вместе. Но конкретный день предложения я не знала. Все произошло дома (мы вообще любители проводить время дома, в тишине и спокойствии, без постороннего окружения) — Артем заказал красивую витражную шкатулку, положил в нее розы и там было кольцо. А еще забронировал номер в отеле, в который мы и отправились праздновать этот момент.

Об организации свадьбы Изначально мы хотели просто расписаться, так как не любим шумные компании. Потом решили пригласить родителей. А потом подумали, что с одними лишь родителями свадьба будет выглядеть как обычный семейный ужин, а это все-таки особенный для нас день. Поэтому, помимо родственников, мы позвали самых близких друзей, с которыми общались в течение года и которые внесли вклад в формирование нашей семьи. Так как приглашенных было немного (вместе с родителями это 23-25 человек), мы решили не растягивать свадьбу, а провести церемонию регистрации и само празднование в один день. Кстати, 11 июля было выбрано неслучайно: мой друг, учитель в Generation Yoga School, астролог просчитал особую дату, подходящую для создания крепких семейных уз.

Мы организовывали свадьбу сами — опыт есть: во время работы PR-директором модельного агентства LMA, я занималась концепцией многих мероприятий. Главный референс этого — наши с Артемом собственные ощущения. Поскольку мы достаточно хорошо чувствуем себя и друг друга в паре, то не ориентируемся на какие-то стереотипы, принятые в обществе форматы. Мы делали так, как нравится нам: чтобы, с одной стороны, все было эстетично (Артем — графический дизайнер, ему важна визуальная составляющая), а с другой — рационально (я — организатор, прагматик).

О праздновании «Утро невесты» было решено провести в арендованных апартаментах. Ко мне приехала визажист и парикмахер — мама моей подруги Гали Головановой Ирина, а потом все близкие и сам жених. Когда мы с Артемом увиделись, он рассмотрел меня и спросил: «Ты что так сильно накрашена?». Потому, что в обычной жизни я так не крашусь. Это был один из самых забавных моментов нашего дня. Второй произошел в ЗАГСе, во время обмена кольцами. Еще на репетиции, когда молодоженам объясняют, кто кого первым поздравляет, кто куда поворачивается, под какую руку нужно держать невесту и так далее, кольца положили на блюдечко. Так как на нем находился конус, на который перед церемонией должны были повесить кольца, их со стороны Артема было не видно. Жених должен первым надевать невесте кольцо, а он смотрит на меня и говорит: «Аня, где кольца? Их нет, доставай скорее!» Это было очень смешно потому, что со своего-то ракурса я их видела! Весь спектр наших эмоций, собственно, отражен на фото.

После ЗАГСа мы отправились на теплоход, который нам заранее помогли выбрать друзья из компании «Яхтенные сезоны». Мы сразу поняли, что не хотим проводить свадьбу в ресторане потому, что это статичная картинка: люди сидят за столами, едят, где-то на фоне играет музыка и звучат шутки ведущего. А на кораблике кругом интерактив: все вроде бы находятся в одном месте, но при этом всегда в разных локациях! Здесь не нужно связующее звено в виде тамады, конкурсов, бросания букета и подвязки. Мы вообще отказались от всех российских свадебных традиций: многие люди выполняют ритуалы слепо, не зная, откуда они и для чего на самом деле нужны. Единственная активность на нашей свадьбе — это фотосъемка на Polaroid для свадебного альбома, который я приобрела. Пожалуй, это мое единственное финансовое вложение в свадьбу — все остальное полностью обеспечил Артем. Мы катались на теплоходе на протяжении трех часов. Все было легко, спокойно и радостно. И я, наверное, единственная невеста в Петербурге, которая по окончании празднования собрала подарки, села за руль и сама поехала в апартаменты!

О выборе платья невесты Первый поход в свадебный салон был случайным и даже трагичным. Все платья садились на меня, как на корову седло, — отвратительно! После этого я даже подумала, что не буду покупать свадебное платье, просто надену самое обычное белое. Но однажды зашла за вдохновением в Инстаграм и наткнулась на рекламу салона «Prazdnik». Несмотря на тривиальное название, в аккаунте было довольно много красивых платьев. И, что удивительно, на их примерку мне удалось записаться буквально в тот же день. Я провела в примерочной три часа, меня так хорошо обслужили, девочки были такими компетентными! В итоге мы отложили три платья, каждое из которых мне настолько нравилось, что пришлось отправлять их фотографии Артему для помощи в выборе. Остановились на самом удобном варианте с укороченным передом (чтобы танцевать на палубе) и карманами (чтобы складывать туда телефон). И это решение доказывает, что в процессе всей подготовки мы ориентировались лишь на свои ощущения, главным для нас оставался комфорт.

О костюме жениха Моя знакомая Лиза Одиноких, которая праздновала свадьбу в прошлом году, посоветовала присмотреть костюм в коллекциях Cacharel. И была права: мы с Артемом купили подходящую модель в первый же день наших поисков! К нему выбрали футболку, а не рубашку, в которых Артем чувствует себя дискомфортно. Также он не носит украшения, поэтому покупка свадебного кольца обернулась для нас вопросом. Он хотел тонкую модель из белого золота, без всяких камешков и резьбы — классическое и минималистичное. У меня тоже было пожелание, чтобы кольцо было тонким и подходило к моему помолвочному с достаточно объемным центром. В итоге взяли неодинаковые модели в разных магазинах. Но обе нам очень нравятся!

О медовом месяце Медового месяца у нас еще не было. Сразу после свадьбы мы полетели в Альпы, в организованный мной Generation Yoga Tour. Это был пешеходный тур с палатками и с 15 другими женщинами. А в медовый месяц хочется все же остаться с мужем наедине. Рассчитываем уехать куда-нибудь в конце августа или начале сентября — возможно, в Грецию, а еще планируем оформить визу в Америку. В общем, планы на будущее у нас большие — и не только касательно путешествий!